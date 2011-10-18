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Ekonomi

"Halka arzda patlama yaşayacağız" İSTANBUL (A.A)

18 Ekim 2011 18:47

-"Halka arzda patlama yaşayacağız" İSTANBUL (A.A) - 18.10.2011 - İMKB Başkanı Hüseyin Erkan, önümüzdeki dönemde konjonktürün de düzelmesiyle birlikte halka arzda ''gerçek bir patlama'' yaşanacağına inandığını söyledi. Erkan, Gedik Yatırım Menkul Değerler tarafından düzenlenen ''Türkiye'de Yeni Bir Yatırımcı Modeli; Yatırım Kulüpleri'' konferansının açılışında, İMKB olarak birkaç aydır havaalanı, metro istasyonları gibi insanların çokça bulunduğu yerlerde, ''yatırımcı nelere dikkat etmeli?'', ''sermaye piyasası nedir?'' gibi konularda, farkındalığın artırılmasıyla ilgili çalışmalar yürüttüklerini anlattı. Halka arz seferberliği kapsamında şirketlerle görüştüklerini ve kendisinin de 60'a yakın şirket gezdiğini kaydeden Erkan, ''İnanıyorum ki önümüzdeki dönemde, konjonktürün de düzelmesiyle birlikte halka arzda gerçek bir patlama yaşayacağız. Olması gereken de bu... Hakikaten Türkiye çok geç kaldı buna. Biz kurumlar olarak bu konuda bilinçlendirmeyi başlattık diye düşünüyorum. Ama tabii bir taraftan da talebi artırıcı unsurların da gelişmesi lazım'' dedi. Erkan, Türkiye'de kurumsal yatırımcı sayısının az, portföy değerinin düşük olduğuna, Türkiye'de faaliyet gösteren 31 portföy yönetim şirketinin portföy değerinin, GSMH'nin yüzde 6-7'si civarında bulunduğuna işaret ederek, dünya ortalamasının yüzde 30-40 seviyesinde olduğunu söyledi.

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