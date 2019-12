-"HALININ TOZU, KÖTÜNÜN SÖZÜ BİTMEZ" KİLİS (A.A) - 08.05.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kilis'in güzel bir sözü var, 'halının tozu, kötünün sözü bitmez' diye. Bunlarda kötü söz bitmez. Her gün bakıyorsunuz, bir hakaret, bir küfür. Bu nasıl siyaset? Böyle bir siyaset anlayışı olur mu'' dedi. Erdoğan, partisince Kilis'te Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti. Eski hükümetler dönemi ile kendi iktidarları dönemini karşılaştıran Erdoğan, enflasyonun yüzde 30'lardan yüzde 4.3'e indiğini, IMF'ye borçlanan hükümetlerin borcunu AK Parti iktidarının ödediğini anlattı. Başbakan Erdoğan, şunları söyledi: ''Bunlar milliyetçi değil mi? Sevsinler bunlar gibi milliyetçiyi. Milliyetçilik bu millete hizmetkar olmaktır, bu milletin cebindeki parayı güçlü kılmaktır, yolsuzluklara son vermektir. İşte yolsuzluklara son verdik bak, kasalar dolmaya başladı. MHP'ye gönül veren kardeşlerime bir hitabım var. Milleti sevmek ve bu davaya gerçek manada gönül vermek sıradan bir iş değil. Bu kardeşiniz ta Moğolistan'a gitti ve orada yol yok, uçakla tarlaya indik. Tarla tarla. Buraya yol yapacağız dedik, 46 kilometrelik asfalt yol yaptık. Bak orada biz varız, Balkanlar'da, Bosna'da, Kafkaslar'da, Kırım'da biz varız.'' Göreve gelmeden önceki dönemli ilgili bir örnek daha vereceğini belirten ve ''Bu örneği anneler, bacılar, iyi takip edin. Çünkü mutfağın sahibi, hakimi sizsiniz. Siz dahiliye bakanısınız, içişleri bakanısınız'' diyen Erdoğan, AK Parti iktidarından önce asgari ücretle 194 kilo buğday unu alındığı, şimdi 337 kilo un alınabildiğini anlattı. Başbakan Erdoğan, ''İşte MHP-DSP-ANAP iktidarında ve şimdiki farkı görüyor musunuz? Biz farkın partisiyiz. İktidara geldiğimiz ana kadar Türkiye maalesef sıkıntıların ülkesiydi. 2002-2007 çıraklık dönemi, 2007-2011 kalfalık dönemi, şimdi 12 Haziran'dan itibaren ustalık dönemi başlıyor. Sinan ne diyor ki, 'Süleymaniye benim kalfalık, Edirne Selimiye benim ustalık eserimdir' diyor. Şimdi biz de sizinle ustalık eserlerimizi inşa etmeye başlayacağız Türkiye'de'' diye konuştu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Siirt mitinginde söylediği sözleri eleştiren Erdoğan, ''Bu milletin, bütün Müslümanların en hassas olduğu noktada, Allahu Teala'nın ismini ağzına alarak hakaret dolu ifadeler kullandı. Beş gündür Müslümanlardan özür dilemelisin diyoruz, pişkinliğe, yüzsüzlüğe vuruyor. Özür dilemek yerine kaçamak konuşuyor. Kilis'in güzel bir sözü var, 'halının tozu, kötünün sözü bitmez' diye. Bunlarda kötü söz bitmez. Her gün bakıyorsunuz, bir hakaret, bir küfür. Bu nasıl siyaset? Böyle bir siyaset anlayışı olur mu'' dedi. Bunlara takılıp kalmayacaklarını, çok daha önemli işleri olduğunu söyleyen Erdoğan, sekiz buçuk yılda yaptıklarına, yenilerini ekleyeceklerini söyledi. -''KİLİS'TE BENİM AHMEDİM, MEHMEDİM, AYŞEM''- Eğitimde yaptıkları hizmetleri anlatan Erdoğan, şimdi de FATİH projesiyle bütün okullarda bilgisayar, projeksiyon cihazı ve internet altyapısını kurduklarını, kara tahtaları kaldırıp yerlerine akıllı tahtalar kurduklarını, herkese ücretsiz elektronik kitap verileceğini belirtti. Hazırlıklara başladıklarını, dört yılda bütün okullara, tüm öğrencilere akıllı tahta ve e-kitabı vereceklerini bildiren Erdoğan, ''Yani Amerika'da George, Almanya'da Hans bu imkanlardan faydalanacak da Kilis'te benim Ahmedim, Mehmedim, Ayşem, Fatmam, Hatçem niçin bundan faydalanmasın? Neden? Niye bugüne kadar bunlar bunu yapmadı, neden yapamadı? Ufuk ister, ufuk. Vizyon ister, vizyon. Amatör kümede oynayanla süper ligde oynayanın farkı işte bu. İşte şimdi bunlar ustalık döneminin ürünleri. Bakın ben size hayal değil, gerçeği anlatıyorum. Bütün hazırlıklar tamam. Şimdi ihale safhasındayız. Seçimlerin arkasından hemen ihalesini yapıp, ondan sonra da üretim başlıyor'' diye konuştu. Sağlık sistemini baştan sona yeniden kurduklarını, hastaneleri birleştirdiklerini, her vatandaşın istediği yerde muayene olabilmesini, istediği eczaneden ilacını alabilmesini sağladıklarını belirten Erdoğan, şöyle devam etti: ''İsteyen istediği hastaneye gidiyor mu? Eskiden ilacını alabiliyor muydun? Kim vardı SSK'nın başında? Sayın Kılıçdaroğlu. Sayın Kılıçdaroğlu, Genel Müdürdün, senin döneminde kuyruklarda az mı çile çekti bu millet. Sekiz sene işin başında kaldın, her sene zarar, zarar, zarar, SSK'yı batırdın be. Onunla kalmadı, artık 1999'da baktı ki artık bu iş yürümüyor, merhum Ecevit'e gitti, aday olmak, siyasete girmek istedi. Herhalde siyasete girmek isteyince merhum Ecevit de bunun başarısızlığını bildiği için, veto etti; 'sen bize yaramazsın' dedi, geri gönderdi ama şimdi merhumun üzerinden prim yapmak istiyor. Kusura bakma, oradan falan sana bir şey yok. Senin SSK Genel Müdürlüğün döneminde, devraldığın ana kadar SSK tıkır tıkır çalışıyordu, devraldın, batırdın. Ne yazık ki, ücret politikalarıyla ilaçla irtibatı kurma noktasında, hiçbir vatandaş ilacını hastanelerden tam alamıyordu. Soydular bizi, soyup soğana çevirdiler. Şimdi böyle bir sorun kaldı mı? İstediğin hastaneye gidiyorsun, istediğin eczaneden ilacını alıyorsun. Bizim farkımız bu.'' -USTALIK DÖNEMİNDE İLAVE- Diğer alanlarda yaptıkları bazı yatırımları da anlatan Erdoğan, 81 il, 800 ilçede 490 bin konut yaptıklarını, bunun 500 bine çıkacağını belirterek, ''Ustalık döneminde bir 500 bin daha buna ilave edeceğiz. Çok enteresandır, 79 senede bu ülkede 6 bin 100 kilometre duble yol yapıldı, 8 senede 13 bin 600 kilometre duble yol yapıldı. Ustalık döneminde bir 15 bin kilometre daha buna ilave edeceğiz'' dedi. Türkiye'nin hızlı trenle kendileri döneminde tanıştığını ifade eden Erdoğan, Türkiye'nin dört bir yanına 46 havaalanı kurduklarını, hava taşımacılığının 5 kat arttığını söyledi. Kendilerinden önce çiftçilerin Ziraat Bankasına yüzde 59 faiz ödediğini, bu rakamın kendileri döneminde yüzde 5'e indiğini belirten Erdoğan, esnaf ve sanatkarların Halk Bankasından yüzde 47 ile faiz alırken, bugün yüzde 5 ile kredi aldığını anlattı. Kişi başı milli gelirin 10 bin doları aştığına işaret eden Başbakan Erdoğan, ihracatın da arttığını vurguladı. Seçime 35 gün kaldığını belirten Erdoğan, ''Gece gündüz kapı kapı dolaşmaya hazır mıyız? Bu kardeşinizi bu yolda yalnız bırakmayacaksınız değil mi? 2'de 2 değil mi? Kilis'in sesi inanıyorum ki Ankara'ya çok daha gür gelecek. Siz bizi bugüne kadar yalnız koymadınız. Ben inanıyorum ki, 12 Haziranda da yalnız koymayacaksınız. Yoğun bir çalışmayla inşallah 35 günde gayret edeceğiz ve 12 Haziran akşamı demokrasi bayramını, temel hak ve özgürlükler bayramını, yeni anayasa hazırlığı hep birlikte kutlayacağız. Bir kere daha üstünlerin hukukuna 'hayır' diyeceğiz, hukukun üstünlüğüne 'evet' diyeceğiz'' dedi. Erdoğan, konuşmasının sonunda vatandaşlarla hep bir ağızdan, ''Beraber yürüdük biz bu yollarda'' şarkısını söyledi. Bu arada alanda, Arapça, Türkçe ve İngilizce ''Kurtar bizi dünya lideri'', ''Bize bu dünya liderini veren Tenzile annemizin Anneler Günü kutlu olsun'' ve ''Türkiye'nin ve Ortadoğu'nun lideri'' yazılı pankartlar asıldığı görüldü.