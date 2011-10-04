-"Haklarımızın kesiştiği yerde arama yapacağız" GAZİMAĞUSA (A.A) - 04.10.2011 - KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hamza Ersan Saner, Piri Reis gemisinin, hangi koordinatlarda araştırma yapacağından çok, elde edeceği sonuçların önemli olduğunu belirterek, ''Bizim belli noktamız yok, tüm adanın çevresinde Kıbrıs Türk ve Rum halklarının hakları vardır. Bu hak ve haklarımız nerede kesişiyorsa biz oralarda arama çalışmalarında bulunacağız'' dedi. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Avni Benli, Kıbrıs'ın güneyinde sismik araştırmalar yapan Piri Reis gemisinin uzun süre daha Kıbrıs'ta olacağını söyledi. KKTC adına, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından belirlenen Ada'nın güneyindeki ''G noktası''ndaki ruhsat sahasında petrol sondajı için, 1150 kilometrelik hatta sismik veri toplama çalışmalarını tamamlayarak, bakım ve ikmal için Gazimağusa Limanı'na gelen Koca Piri Reis gemisinin içini basın mensuplarına gösterildi. Gemiyi limanda karşılayan KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hamza Ersan Saner, KKTC Limanlar Dairesi Başkanı Serdar Canaltay ve Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Avni Benli, 13 kişilik mürettebat ve 10 araştırmacının bulunduğu geminin içine girerek, Kaptan Umut Yenice ve teknik ekiple görüştü. Ziyaretin ardından basına açıklama yapan Bakan Saner, Türkiye ve KKTC arasında imzalanan Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması kapsamında TPAO'nun görev verdiği Piri Reis'in, yaklaşık 1100 kilometrelik bir alanı tarayarak Gazimağusa Limanı'na geldiğini söyledi. ''KKTC olarak bizler bu çalışmaları Güney Kıbrıs Rum yönetimi ile birlikte yapma düşüncesinde ve arzusundaydık. Fakat karşı taraftan her zaman olduğu gibi bu kez de dileğimiz yanıtı veyahut dileğimiz görüşmeleri alamadık'' diyen Saner, ''Rum tarafının kendi bildiğini yapma konusunda ısrarlarını sürdürdüğünü'' kaydetti. ''Kıbrıs görüşmelerinin devam ettiği, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun yapıcı bir şekilde ve kararlılıkla Kıbrıs konusunu bir anlaşmayla neticelendirmek üzere çalışmalarının yoğunlaştığı bir dönemde Kıbrıs Rum tarafının attığı adımların yanlış olduğunu'' ifade eden Bakan Saner, adanın tüm çevresindeki doğal kaynakların kullanılmasının Kıbrıs Türk ve Rum halklarının ortak hakları olduğunu, bu haklardan hep birlikte faydalanmak arzusunda olduklarını söyledi. -''Sismik çalışmalar yapılmaya devam edecek''- KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hamza Ersan Saner, şöyle devam etti: ''Bu çalışmaları Güney'le (Rum tarafı) birlikte ortaklaşa yapmak arzusu içindeydik. Fakat onlardan böyle bir eğilim gelmediğinden dolayı da bizler kendi varlığımızı, egemenlik haklarımızı koruma adına bu çalışmaları devam ettiriyoruz. Bundan sonra da gerekli kararlar alınıp, bu ve buna benzer sismik çalışmalar yapılmaya devam edecek.'' Soruları da yanıtlayan Bakan Saner, geminin limanda kalış süresinin çalışmalara bağlı olduğunu, TPAO'nun Koca Piri Reis gemisiyle yeni anlaşma yapması durumunda çalışmaların devam edeceğini, yeni çalışmalar yapılacaksa Piri Reis'in limanda kalması için gerekli her tür kararın bakanlığı tarafından alınacağını söyledi. Saner, başka bir soru üzerine, ''geminin hangi koordinatlarda araştırma yapacağından çok, elde edilecek sonuçların önemli olduğunu'' ifade ederek, ''Bizim belli noktamız yok, tüm adanın çevresinde Kıbrıs Türk ve Rum halklarının hakları vardır. Bu hak ve haklarımız nerede kesişiyorsa biz oralarda arama çalışmalarında bulunacağız'' dedi. -Prof. Dr. Benli Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Avni Benli de basın mensuplarının sorusu üzerine, 1150 kilometrelik hatta sismik çalışmanın tamamlandığını belirterek, TPAO tarafından araştırma için yaklaşık 2400 kilometrelik yeni bir alan bildirildiğini, en kısa zamanda bu çalışmaya başlanacağını bildirdi. Prof. Dr. Benli, yeni belirlenen alanın Kıbrıs'ın güneyinde ve yine ''G noktasında'' olduğunu belirterek, ''Piri Reis araştırma gemisi uzun süre daha Kıbrıs'tadır'' dedi. -Rum iddialarına yanıt- Piri Reis'in söz konusu araştırmaları yapacak kapasitede olmadığı yönündeki Rum iddialarını da yanıtlayan Prof. Benli, araştırma gemilerinde ekipmanların 5 yılda bir yenilenmesi gerektiğini, aksi takdirde iş alamadığını anlatarak, Piri Reis'in 1978 yılından beridir yılda 200 günün üzerinde denizde çalışma yaptığını, bu çalışmalar arasında Rusya ve Libya gibi ülkelerin de bulunduğunu söyledi. Benli, Piri Reis'in en son, BP için Libya'da iş yaptığını, geçen kış da Rusya'nın güney akım projesinde zemin etütleri yaptığını kaydetti. Prof. Benli, Türkiye'nin petrol sondaj platformu olmadığıyla ilgili bir soruya karşılık ise bunun bir işletmecilik olayı olduğunu, bir sondaj çalışması yapmak için platform kurmanın maliyetinin, kiralamadan daha yüksek olduğunu söyledi. Benli, dünyadaki birçok petrol şirketinin de sismik araştırma ve sondaj için hizmet alımına gittiğine işaret etti.