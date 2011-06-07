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"HAKLAR OPERASYONU"NDA 10 TUTUKLAMA MALATYA (A.A)

07 Haziran 2011 22:45

-"HAKLAR OPERASYONU"NDA 10 TUTUKLAMA MALATYA (A.A) - 07.06.2011 - Malatya, Elazığ ve Tunceli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u tutuklandı. Alınan bilgiye göre, 3 ildeki emniyet terörle mücadele ekiplerince Haklar Derneği binalarına düzenlenen operasyonlarda Malatya'da 6, Elazığ'da 4 ve Tunceli'de 2 olmak üzere gözaltına alınan 12 kişi, sorgularının ardından Malatya Adliyesine çıkarıldı. Savcılıktaki sorgularının ardından tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edilen S.G, K.U, E.K, A.K, Y.Y, U.P, S.K, Ç.A, D.K. ve C.K. tutuklanarak Malatya E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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