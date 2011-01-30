-"HAK DEĞİL, HAKKIN VERİLMESİNİ İSTİYORUZ" KÖLN (A.A) - 30.01.2011 - Devlet Bakanı Zafer Çağlayan, AB ülkeleri ile vize sorunlarını dile getirdiği muhataplarının kendisine hak verdiğini belirterek, "Biz artık hak verilmesini değil hakkın verilmesini istiyoruz" dedi. Çağlayan, Almanya'nın Köln şehrinde Almanya Ekonomi ve Teknoloji Bakanı Rainer Brüderle ile birlikte, Türkiye'nin partner ülke olduğu Uluslararası Bisküvi ve Şekerleme Fuarı'nın açılışını yaptı. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Tanıl Küçük ve İstanbul İhracatçılar Birliği Başkanı Zekeriya Mete'nin de katıldığı açılışta konuşan Çağlayan, Almanya ile Türkiye arasındaki dış ticaret hacminin 50 milyar doları geçmesi gerektiğini söyledi. Almanya ile ticaretin artmasında fuarların önemine değinen Çağlayan, Türkiye'nin Almanya'daki fuarlarda sadece katılımcı değil aynı zamanda partner ülke olarak yer aldığını dile getirdi. "Tatlı yiyelim tatlı konuşalım" diyen Çağlayan, "Ama bizim dostluğumuz ve müttefikliğimize yakışmayan vize konusunun çözüme kavuşturulması gerekiyor" dedi. Bazı işadamlarının vize sorunu yaşamaları nedeniyle ihracatçı birliklerinin fuara gelmekten vazgeçme noktasına geldiğini vurgulayan Çağlayan, bu sorunların sürmesi halinde, fuarlara Türk katılımcılarının daha az katılmaya başlayacaklarını dile getirdi. Çağlayan, "Mallarımız serbest dolaşırken insanlarımızın dolaşımına kısıtlama getiriliyor. Haksız rekabet olarak gördüğümüz vize engelini kaldırmamız lazım" dedi. Çağlayan ve Alman Bakan Brüderle, konuşmaların ardından fuarın açılışını yaptılar. Bakan Çağlayan, beraberindeki heyetle birlikte fuardaki stantları gezerek ürünleri inceledi. Gezi sırasında gazetecilere de açıklama yapan Çağlayan, AB'nin inatla Türkiye'ye karşı vize konusunda "ayıp" işlemeye devam ettiğini söyledi. Karadağ ve Makedonya gibi ülkelere AB üyesi olmamalarına rağmen serbest dolaşım hakkı verildiğini vurgulayan Çağlayan, Türkiye'ye uygulanan vize politikasının "işkence, zulüm, insan hakları ihlali ve ticaret engeli" olduğunu ifade etti. AB'nin tam üyelik müzakereleri çerçevesinde Türkiye'ye karşı "iki yüzlü politika" uyguladığını dile getiren Çağlayan, Kıbrıs konusunda Türkiye'nin çözümün parçası olduğunu ancak Rum kesiminin AB'ye üye olduğunu anlattı. Almanya temasları çerçevesinde görüştüğü yetkililere, işadamlarına yönelik vize sorununun öncelikle çözülmesi talebini ilettiğini ve olumlu yanıt aldığını kaydeden Çağlayan, "Konuştuğumuz zaman herkes bize hak veriyor. Biz artık hak verilmesini değil, hakkın verilmesini istiyoruz" diye konuştu. Almanya ve Avrupa ülkelerinin artık "üretim yapamaz" hale geldiklerini kaydeden Çağlayan, genç nüfus olmadığı için kapanma aşamasına gelen şirketlere Türk şirketlerin ortaklıklar yöntemiyle destek olabileceğini söyledi.