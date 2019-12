-"HABERİ HALKIN BİLGİ ALMASI İÇİN HAZIRLADIM" İSTANBUL (A.A) - 31.05.2011 - ''Soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği'' gerekçesiyle yargılandığı davada beraatine karar verilen gazeteci Nedim Şener, dava konusu haberi halkın bilgi alma hakkının yerine getirilmesi amacıyla hazırladığını belirterek, ''Şunu da belirtmek isterim ki anılan soruşturmada gizlilik kararının tarihi ile suça konu yazının tarihi aynıdır'' dedi. Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında tutuklu bulunan bu davanın tutuksuz sanığı Nedim Şener katıldı. Duruşmada son sözü sorulan Şener, daha önce yaptığı savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, şöyle konuştu: ''Haberi halkın bilgi alma hakkının yerine gelmesi amacıyla hazırladım. Muğlak olan konuların açıklığa kavuşmasını sağlamaya çalıştım. Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki, anılan soruşturmada gizlilik kararının tarihi ile suça konu yazının yayın tarihi aynıdır. Yazıyı bir gün öncesinden hazırladığım düşünüldüğünde benim haberi hazırladığım tarihte böyle bir gizlilik kararının mevcut olmadığı anlaşılacaktır. Dolayısıyla böyle bir karar alınabileceğini önceden bilmem mümkün değildir. Beraatime karar verilmesini talep ediyorum.'' Şener hakkında Milliyet gazetesinin 30 Eylül 2010 tarihli sayısının 18. sayfasında yayımlanan ''Şenay Avcı: Kimlikler görev gereği idi'' başlıklı yazıda soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği iddiasıyla yargılanarak cezalandırılması istemiyle dava açıldığını hatırlatan hakim Rüveyde Çakmak Kaner, suçun kasıt ve unsurları oluşmadığından Şener'in beraatine karar verdi. Karar sonrası Şener, hakime teşekkür ederek salondan ayrıldı. -ŞENER'E DESTEK- Bu sırada adliye koridorunda bulunan Şener'in bazı meslektaşları, ''Ahmet'e selam söyle'' diyerek seslendi. Duruşmayı, Şener'in eşi Vecide Şener, annesi Hüsniye Şener ile bazı yakınları, insan haklarından sorumlu eski Devlet Bakanı Ali Doğan, öldürülen gazeteci Hrant Dink'in kardeşi Hasrof Dink, CHP milletvekili adayı Şafak Pavey ve Şener'in bazı meslektaşları izledi. Duruşma salonununa sınırlı sayıda dinleyici alınmasına izin verilirken, Şener'in yakınları da sanığa sarılmamaları konusunda uyarıldı. Salonun fiziki yetersizliği nedeniyle duruşmayı izlemekle görevli gazeteciler, kapıda durarak not alabildi. Şener'e destek vermek amacıyla adliyeye gelenlerden bazılarının üzerinde ''Gazetecilere özgürlük. Yansak da dokunacağız'' yazısı ile Nedim Şener ve Ahmet Şık'ın fotoğraflarının bulunduğu tişörtler giydikleri görüldü. Duruşma sonrası adliye önünde basın mensuplarına açıklama yapan gazeteci Ayşe Önal, hayatlarının mahkemelerde geçtiğini belirterek, ''Hrant'ın duruşmaları, Nedim'in duruşmalarını takip ediyoruz. Bir kez daha arkadaşlarımızın suçları tanımlanmadan niçin içerde oldukları bilinmeden, tutukluluk hallerinin devamlarını protesto ediyoruz. Nedim Şener'in suçunun derhal tanımlanmasını ve serbest olarak yargılanmasını istiyoruz'' diye konuştu. CHP İstanbul milletvekili adayı Şafak Pavey de Birleşmiş Milletler İnsan Haklar Sözleşmesi'nin 9. maddesine göre bir insanın suçu belli olmadan tutuklu olarak tutulamayacağını ifade etti. Pavey, Nedim Şener'in duruşma salonunda her zamanki gibi güler yüzlü ve zarif olduğunu belirterek, şunları söyledi: ''Biz hep beraber bu hukuksuzluğa karşı durmaya çalışıyoruz. Beraat kararı her zamanki gibi onu da bizi de çok keyiflendirdi. Suçsuzluğu tek tek kanıtlanıyor. Bu çok umut verici. Hala tutuklu bulunması ise asla umut verici değil.'' Nedim Şener'in annesi Hüsniye Şener de oğlu beraat ettiği için çok mutlu olduğunu, çocuğunun suçlu olduğuna inanmadığını anlatarak, ''İnşallah bu davasından beraat etti, ötekilerden de beraat edecek. Adalete güveniyoruz'' dedi.