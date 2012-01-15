-"Güzel bir skorla maçı kazandık" İSTANBUL (A.A) - 15.01.2012 - Beşiktaş Kulübü Basın Sözcüsü Mete Düren, Bursaspor karşısında güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi. Mete Düren, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Bursaspor karşısındaki 3-1'lik galibiyetin güzel bir skor olduğunu belirterek, ''Takımın mücadelesi takdire değer. Golcülerimiz gol attı. Mustafa neredeyse dakika başına gol atıyor. Almeida ve Edu'nun da gol atması sevindirici. Onlar için de moral oldu'' diye konuştu. Maçta sakatlanan Necip'in durumuna yarın bakacaklarını ifade eden Düren, ''Ayağında kanlı görüntüler vardı. Sıyrıklar vardı. Yarın durumuna bakacağız'' dedi. -Quaresma'nın durumu- Mete Düren, ülkesi Portekiz'de tedavi olan Quaresma'nın 17 Ocak Salı günü İstanbul'a geleceğini bildirdi. Quaresma'nın dizindeki sakatlığın iyiye gittiğini ifade eden Düren, ''Sanıyorum salı günü İstanbul'a gelecek. Diziyle ilgili durum iyiye gidiyor. Geldiğinde yüklemelere başlayacağız. Önümüzde Medical Park Antalyaspor ve Gaziantepspor maçımız var. En iyi ihtimalle Kayserispor maçında oynamasını bekliyoruz'' diye konuştu. Quaresma'nın gecikmesinin nedeninin sorulması üzerine Düren, ''İç yan bağlarında sakatlık dediğimiz zaman, 5-6 haftayı ön görmek gerekiyor. Quaresma için yaptığımız planlamada 4. haftanın sonunda dönmesini bekliyorduk. Ancak araya giren nahoş olay sonrası yaşanan adli süreçten dolayı İstanbul'a dönüşünde 5-6 gün gecikme oldu. Yabancı oyuncular 3-4 haftalık sakatlık sürecinde kendi ülkelerine gidip tedavi olmak istiyor. Biz de bunu olumlu karşılamıştık. Zaten oradaki doktorlarla da iyi ilişkilerimiz var. Bu nedenle orada olmasında mahsur görmedik'' dedi. Düren, kulüp başkanı Yıldırım Demirören'in İstanbul'daki maçlara gelmemesi konusundaki soru üzerine, ''Demirören'in böyle bir tercihi olduğunu sanmıyorum. Özel işlerinden dolayı gelmemiş olabilir'' şeklinde konuştu. - ''Sivok'u oynatmaya çalışacağız'' - Mete Düren, Egemen'in Bursaspor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşmesi nedeniyle, Sivok'u oynatmak için şartları zorlayacaklarını söyledi. Çek oyuncunun, antrenmanda aldığı darbe nedeniyle dizinden sakatlandığını hatırlatan Düren, ''Dizinde açılma oldu. Dikişleri var. Lokal anestezi ile gelecek hafta oynatmaya çalışacağız'' dedi. Beşiktaş, yenilmezlik serisini 13 maça çıkardı- Beşiktaş, Bursaspor galibiyetiyle resmi maçlardaki yenilmezlik serisini 13'e çıkardı. Son mağlubiyetini 6 Kasım 2011 tarihinde Gençlerbirliği karşısında 4-2'lik sonuçla alan siyah-beyazlılar, bu maçtan sonra 9'u Spor Toto Süper Lig, 2'si UEFA Avrupa Ligi, 1'i de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 13 karşılaşmada mağlup olmadı. Beşiktaş, 13 maçlık yenilmezlik serisinde 9 galibiyet, 4 de beraberlik elde etti. -Beşiktaş'tan kafayla 13. gol- Spor Toto Süper Lig'de sezonun kafayla en çok gol atan takımı Beşiktaş, Bursaspor filelerini de 1 kez kafayla havalandırdı. Siyah-beyazlılar, Almeida'nın kafa vuruşuyla 1-0 öne geçerken, ligdeki toplam 30 golünden 13'ünü kafa vuruşları sonucu kaydetti. -Beşiktaş, Bursaspor'u son 4 maçta da yendi- Beşiktaş, 1'i hükmen olmak üzere, Bursaspor ile ligde yaptığı son 4 maçı da kazandı. Siyah-beyazlılar, geçen sezon İstanbul'daki maçı Filip Holosko'nun golüyle 1-0 kazanırken, Bursa'da yapılması gereken karşılaşma, ev sahibi takım taraftarlarının maç öncesi stat dışında çıkardığı olaylar nedeniyle başlamadan iptal edildi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, karşılaşmayı 3-0 hükmen Beşiktaş lehine tescil etti. Beşiktaş, bu sezonun ilk yarısındaki maçı ise, 6. dakikada Bangura'nın golüyle 1-0 geriye düştüğü ve Quaresma'nın 78. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldığı Bursa'daki maçı, 87. dakikada Tomas Sivok ve 89. dakikada Filip Holosko'nun golleriyle 2-1 kazanmayı başardı. Siyah-beyazlılar, son olarak bu akşamki maçtan 3-1 galip ayrılarak, rakibi karşısındaki galibiyet serisini sürdürdü. -Beşiktaş ligde 358 dakika sonra gol yedi- Bursaspor'u 3-1 yenen Beşiktaş, lig maçlarında 358 dakika sonra kalesinde gol gördü. Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Samsunspor maçında 37. dakikada Murat Yıldırım'ın golüne engel olamayan siyah-beyazlılar, daha sonraki Kardemir Karabükspor (1-0), Eskişehirspor (2-0) ve Ankaragücü (0-0) maçlarında kalesini gole kapatmıştı. Bu akşamki maçın 36. dakikasında Batalla'nın golüne engel olamayan ''Kara Kartallar'', ligde 358 dakika sonra gol yedi. -Almeida 4. golünü attı- Beşiktaş'ı 7. dakikada attığı golle 1-0 öne geçiren Hugo Almeida, bu sezon Süper Lig'de 4. golünü attı. Portekizli futbolcu, sezonun ilk yarısındaki Eskişehirspor, Fenerbahçe ve Kardemir Karabükspor maçlarının ardından ikinci yarıda ilk golünü Bursaspor filelerine gönderdi. Almeida, ligdeki 4 golünden 3'ünü bu akşam olduğu gibi kafayla kaydetti. -Egemen Korkmaz cezalı- Beşiktaş'ta bu sezonki 4. sarı kartını gören Egemen Korkmaz, cezalı duruma düştü. Siyah-beyazlı formayı giydiği ilk sezonunda hiç maç kaçırmayan milli futbolcu, gelecek haftaki Medical Park Antalyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Egemen, 4 sarı karttan 2'sini eski takımı Bursaspor maçlarında gördü. -Edu'nun 2. golü- Beşiktaş'ı 2-1 öne geçiren golü atan Edu, sezondaki 2. golünü kaydetti. Bursaspor'un beraberlik golünün 2 dakika sonrasında güzel bir vuruşla fileleri havalandıran Brezilyalı futbolcu, siyah-beyazlı formayla Süper Lig'deki ilk golünü 1-1'lik Samsunspor maçında penaltıdan atmıştı. -Necip Uysal sakatlandı- Beşiktaşlı Necip Uysal, sakatlığı nedeniyle maçı tamamlayamadı. Siyah-beyazlı takımın attığı ilk golde rakibine yaptığı baskıyla topu kapıp, Almeida'ya çok iyi asist yapan genç futbolcu, sağ ayak bileğine aldığı darbe sonucu 72. dakikada yerini Simao'ya bırakmak zorunda kaldı. -Mustafa Pektemek'ten gollere devam- Beşiktaş'ın bu sezon en golcü futbolcusu Mustafa Pektemek, sezonun ikinci yarısında da gollerine devam ediyor. 80. dakikada oyuna giren genç futbolcu, 83. dakikada fileleri havalandırarak, takımını 3-1 öne geçirdi. Mustafa, Süper Lig'de 7, UEFA Avrupa Ligi'nde 1 olmak üzere siyah-beyazlı formayı giydiği ilk sezonunda 8 gole ulaştı. -Ertuğrul Sağlam'a gönderme- Beşiktaşlı taraftarlar, skor 3-1 olduktan sonra eski teknik direktörleri Ertuğrul Sağlam'a göndermede bulundu. Sağlam'ın Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemde siyah-beyazlı takımın UEFA Kupası 1. tur rövanşında Ukrayna takımı Metalist Kharkiv'e deplasmanda 4-1 yenilerek elendiği maçın ardından ''Hayat devam ediyor'' açıklamasına atıfta bulunan taraftarlar, 3-1'in ardından, ''Ertuğrul üzülme, hayat devam ediyor'' diye bir süre tempo tuttu. -Egemen'e ''3'lü'' ısrarı- Beşiktaşlı taraftarlar, 3-1'lik galibiyetin ardından futbolcuları Egemen Korkmaz'dan kendilerine ''3'lü'' çektirmesi konusunda ısrarcı oldu.Taraftarlar, maçın bitiş düdüğüyle eski Bursasporlu Egemen'den ''3'lü'' çektirmelerini istedi. Ancak milli futbolcu, bu isteğe alkışla yanıt vererek soyunma odasına gitti. Egemen'den ''3'lü'' çektirmesi için ısrarcı olan ve tribünleri boşaltmayan çok sayıda taraftar, ''Egemen gelmeden çıkmayız'', ''Bu gece buradayız'' diye tempo tuttu. Bu sırada tribünlerden zaman zaman ıslık ve protesto sesleri yükselirken, yaklaşık 15 dakika sonra milli futbolcu alkışlar arasında sahaya çıktı ve taraftarların isteğini gerçekleştirdi.