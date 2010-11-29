-"GÜVENLİK TEDBİRLERİ KPSS'YE GİRENLERİ MAĞDUR ETTİ" ANKARA (A.A) - 29.11.2010 - Eğitim Sen Genel Başkanı Zübeyde Kılıç, KPSS Ortaöğretim ve Önlisans Sınavında uygulanan güvenlik tedbirlerinin sınava girenleri mağdur ettiğini savundu. Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, kopya iddiaları nedeniyle ertelenen KPSS Ortaöğretim ve Önlisans Sınavının geçen hafta sonu yapıldığını anımsattı. Sınavda uygulanan güvenlik tedbirlerinin adayları mağdur ettiğini ifade eden Kılıç, şunları kaydetti: ''Elle üst araması yapılması, ayakkabıların dahi çıkarılması, bu aramaların sınav bitiminde de sürmesi, sınav salonlarına görülmeyecek kadar küçük duvar saatleri yerleştirilmesi, sınavda su dağıtılmaması nedeniyle adayların susuz kalması, adayların para karşılığı eşya teslim alan tanımadığı emanetçilere kişisel eşyalarını teslim etmek zorunda kalması ve mum ışığında sınava girilmesi gibi KPSS'de yaşanan birçok sorun, adayları ciddi şekilde mağdur etmiştir. ÖSYM Başkanı Ünal Yarımağan'ın istifasının ardından sorunları bir çırpıda çözeceği ifadeleriyle göreve getirilen Ali Demir'in sorunları çözüm yöntemi ortaya çıkmıştır.'' Kılıç, KPSS'de kopya iddialarıyla ilgili de herhangi bir adım atılmadığını da savunarak, bu konunun takipçisi olduklarını belirtti.