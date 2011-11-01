-"Güvenlik özgürlük dengesinden taviz vermeyeceğiz" TBMM (A.A) - 01.11.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, terörle mücadele ederken güvenlik ve özgürlük dengesinden asla taviz vermeyeceklerini, eskiye dönüşün kesinlikle söz konusu olmayacağını söyledi. Partisinin TBMM grup toplantısında konuşan Erdoğan, ''Benim Kürt kökenli kardeşim artık açık yüreklilikle, cesaretle, korkmadan, çekinmeden bu canilere 'yeter artık' diyor. 'Benim adıma öldürme' diyor. 'Elinin kanını bana bulaştırma' diyor. Allah'ın izniyle milletimizin sabır ve dirayetiyle bu kanlı örgütün de ve onun uzantılarının da maskesi artık tek tek düşüyor'' dedi. Erdoğan, teröre karşı çok yoğun bir mücadele verdiklerini, çok kararlı şekilde terörün üzerine gittiklerini belirterek, terörle mücadele adına ne varsa onu yaptıklarını, atılacak ne kadar adım varsa attıklarını söyledi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Ancak bunu yaparken demokrasiden, halklardan, özgürlüklerden asla ve asla taviz vermiyoruz., Bölge halkının zarar görmemesi için kılı kırk yaran bir hassasiyetle hareket ediyoruz. Terör ile bölge halkını birbirinden ayırıyor, hiç kimseye en küçük bir zarar gelmemesi için büyük bir dikkat gösteriyoruz. Nitekim güvenlik güçlerimizin bu hassasiyeti bölgede büyük takdir görüyor. Terör örgütü bu hassasiyeti kırmak, sivillerin zarar görmesini sağlamak için her türlü tahriki seriliyor ama güvenlik güçlerimiz sabırla bunların üstesinden geliyor. Şahadete koşarak, aşkla, şevkle bunu çözmenin gayreti içerisinde. Şundan herkes emin olsun; güvenlik özgürlük dengesinden asla taviz vermeyeceğiz. Eskiye dönüş kesinlikle söz konusu olmayacak. 90'lı yıllara dönme kaygısının yersiz olduğunu bugün herkes görüyor. Verilen mücadelenin sadece terör örgütünü hedef aldığını, günlük yaşamı etkileyecek hiçbir olumsuzluğa geçit verilmediğini bugün herkes daha iyi anlıyor. Hamdolsun demokrasiyi ve hukuku zaafa düşürmeden terörle etkin mücadele ortaya konuluyor. Kesinlikle terör örgütünün kurduğu tuzaklara da düşmüyoruz. Bu noktada şu vurguyu altını kalın çizgilerle çizerek tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum. Deprem sonrasında kimi mecralarda ortaya konan ırkçı ve ayrımcı görüş ve imaları şiddetle reddediyor ve kınıyoruz. Nasıl ki terör örgütü ve uzantıları benim Kürt kökenli kardeşimin temsilcisi değilse, benim Doğu ve Güneydoğu'daki vatandaşım da topyekün terör sempatizanı olarak yaftalanamaz. Bunun halkın çok açık net gördüğünü, eğer Türkiye genelinde 80 vilayet Van'da toplanmışsa, bütün imkanlarını Van için, Van'daki kardeşleri için seferber etmişse, bu oyun ne denli bozuk olduğu ortaya konan bir oyundur.''