-"Güvenliğinizi sağlayamayız" dediler İSTANBUL (A.A) - 05.01.2012 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Uludere'de meydana gelen olaydan sonra gitmek istedikleri köye 8 kilometre kala 'kusura bakmayın güvenliğinizi sağlayamayız' dendiğini belirterek, ''Ana muhalefet liderinin güvenliğini alamayacak bir iktidar var. Utanın siz be. Onlar zannetti ki, Kılıçdaroğlu korkacak ve cayacak. Biz Allah'a ve yurttaşlarımıza güvenir yine gideriz. Bu kadar ayıplı bir iktidar olur mu?''dedi. Çatlaca CHP İlçe Teşkilatınca, Çatalca Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda Roman vatandaşlarla bir araya gelen Tekin, toplantının, Roman Dernekleri Federasyonu başkanlığının isteği üzerine gerçekleştiğini ve Romanlarla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Tekin, 35 kişinin hayatını kaybettiği Uludere'deki olaydan sonra Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroğlu ile bölgeye gitme kararı aldıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Bizim uçak, helikopter gibi bir şeye ihtiyacımız yoktu, gerekirse yürüyerek giderdik. Sayın Çelik ve Atalay, ayıplarını kapatmak için bin türlü numara yapıyorlar. Ama biz konuşmama kararı aldık. Valiliğe gittik. 'Yarın helikopteriniz hazır' dendi. Sonra gece bir telefon geldi ve 'helikopteriniz iptal edildi' dendi. Biz de kendi imkanlarımızla gittik. Bunu söylemeyecektik, ama ayıplarını yüzlerine vurmak için söylüyorum. Türkiye'nin barış sürecine ihtiyacı var. İktidarın gidemediği yerde ana muhalefet olarak bizim sorumluluğumuz var. Bu ülke için CHP'nin sorumluluğu herkesten daha fazladır. Gideceğimiz köye 8 kilometre kala 'kusura bakmayın güvenliğinizi sağlayamayız' dendi. Ana muhalefet liderinin güvenliğini alamayacak bir iktidar var. Utanın siz be. Onlar zannetti ki, Kılıçdaroğlu korkacak ve cayacak. Biz Allah'a ve yurttaşlarımıza güvenir yine gideriz. Bu kadar ayıplı bir iktidar olur mu?''