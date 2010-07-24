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Spor

"GUTİ BEŞİKTAŞ'A GİDECEK" İDDİASI MADRİD (A.A)

24 Temmuz 2010 15:31

-"GUTİ BEŞİKTAŞ'A GİDECEK" İDDİASI MADRİD (A.A) - 24.07.2010 - İspanyol basını, "Guti" lakaplı Jose Maria Gutierrez Hernandez'in pazartesi günü Real Madrid Kulübü ile sözleşmesini feshedeceğini ve salı günü Beşiktaş Kulübü Başkanı Yıldırım Demirören'in özel uçağıyla İstanbul'a gideceğini iddia etti. Real Madrid'in emektar iki futbolcusu Raul ve Guti'nin, 26 Temmuz'da takımlarına veda edeceğini bildiren İspanyol basını, iki futbolcunun da birer yıl kalan sözleşmelerini, gelecek pazartesi Real Madrid Spor Direktörü Jorge Valdano ile yapılacak toplantıdan sonra karşılıklı feshedeceklerini yazdı.  Basında yer alan haberlere göre, Real Madrid'in orta sahadaki "14" numarası Guti'nin yeni kulübü Beşiktaş olacak. Guti'nin alacağı maaş konusunda farklı rakamlar yazılırken, sezon başına 2,5 milyon ila 3 milyon avro arasında kazanacağı iddia ediliyor. 33 yaşındaki İspanyol futbolcu için Beşiktaş'ın bonservis bedeli ödemeyeceği de belirtiliyor. Bu arada Real Madrid'in efsanevi futbolcuları arasında yer alan Raul ise büyük olasılıkla Almanya'nın Schalke 04 takımıyla 2 yıllık sözleşme imzalayacak.

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