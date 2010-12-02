-"GÜNÜ GELİNCE HELAL ETİN DE BELGELENDİRMESİNİ YAPACAĞIZ" İZMİR (A.A) - 02.12.2010 - Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, ''CE işaretini nasıl veriyorsak, günü gelince helal etin de belgelendirmesini yapacağız'' dedi. Tahir Büyükhelvacıgil, yaptığı açıklamada, TSE'nin helal et belgelendirmesi yapması konusunda son derece yetkin olduğunu, ancak bugün böyle bir ihtiyaç bulunmadığını belirtti. Helal et konusunda ortak akılla oluşturulacak bir belgelendirme yapılması gerektiğini ifade eden Büyükhelvacıgil, şunları kaydetti: ''TSE bu belgeyi yapmaya, çıkarmaya son derece yetkindir, fakat böyle bir şeye ihtiyaç yoktur. İslam Ülkeleri Birliği vardır, bizim arzumuz odur ki bu kuruluştaki çalışmalarda ortak akılda bir şey çıksın. Farklı dokümanların çıkması bir şey sağlamaz. Mühim olan ortak akılda bir şeyin çıkması. Uzmanlar uzun süreli toplantılar yapmıştır. İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü'nün (SMIIC) tarafından bu iş deklare edilirse, söylenirse, bütün İslam ülkeleri de ortak akılda buluşmuş olursa referans dokümanları verebilirler. Biz de o süreci bekliyoruz. Çalışmalar yapılıyor, uzmanlar görüşlerini hazırlıyor. CE işaretini nasıl veriyorsak günü gelince helal etin de belgelendirmesini yapacağız.'' -''MİLLİ STANDARDİZASYON STRATEJİSİ OLUŞTURULMALI''- Dünyada standardizasyon teşkilatı güçlü olan ülkelerin gelişmiş ülkeler olduğunu ifade eden Tahir Büyükhelvacıgil, milli standardizasyon stratejisini deklare etmiş ülkelerin ürettikleri ürünün gücünü ve etkinliğini iyi bildiğini, ürünlerle ilgili strateji geliştirdiklerini, diğer ülkelerin de bu standartlara uymak zorunda kaldığını ifade etti. Almanya'nın Avrupa ve dünya ekonomisinde önemli bir ülke olduğunu söyleyen Büyükhelvacıgil, Almanya'nın ilk defa 1 yıl önce ihracatta Çin tarafından geçildiğini, o güne kadar da dünyanın ihracat lideri olduğunu söyledi. Almanya'nın endüstri lideri olmak ve halkının gelişmesine katkı sağlamak amacıyla standartlar oluşturduğuna işaret eden Büyükhelvacıgil, ''Almanya standartları deklare eden kurumlara sahip olmuş ve standartlar konusunda strateji geliştirmiştir'' dedi. Türkiye'de de insanların standartlar konusunda fikir yürüttüğünü dile getiren Büyükhelvacıgil, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Toplum, 'Şunun standardı şöyle olsa daha iyi olurdu' ya da 'Bunun niye standardı yok?' diye soruyor. Biz de arzu ediyoruz ki ülkemizde herkesin ortak mutabakatta buluştuğu bir milli standardizasyon stratejisi oluşturulsun. Üretimden kamu kurumlarına kadar standardın olmadığı hangi alan var ki? Doğduğunuz andan itibaren hayat standartlarla başlıyor. Kaliteye yolculuk, mükemmele yolculuk hayat içinde devam ediyor. İnsanlar hep mükemmeli görmek istiyor.'' Milli standardizasyon stratejisinin herkes tarafından onaylanmış, doğru dokümanlarla yapılabileceğinin de altını çizen Büyükhelvacıgil, kurum olarak konuyla ilgili çalışmalarını sürdürdüklerini, paydaş kurumlarla uzlaşarak ortak akıl oluşturacaklarını ve kamuoyuna duyuracaklarını söyledi. -''30 BİN 500'E YAKIN STANDARDIMIZ VAR''- TSE'nin önemli ve lider bir kurum olduğunu söyleyen Büyükhelvacıgil, 2011-2015 stratejik eylem planı hazırlıkları içinde olduklarını dile getirdi. Kurum temel hedefinin Türk sanayisinin, Türk özel sektörünün büyümesine katkı sağlamak olduğunu söyleyen Tahir Büyükhelvacıgil, ''Sanayi ve özel sektörden önce düşünen ve onlara bu şekilde hizmet veren bir kurum olmamız gerekiyor. Umuyorum ülkemize güzel şeyler sunacağız'' dedi. TSE'nin 30 bin 500'e yakın standardı bulunduğunun altını çizen Büyükhelvacıgil, ''Bizim güzel bir özelliğimiz daha var. Bir ürün çıkarıldığı zaman, onun dünyada standardı yoksa TSEK dediğimiz belgeyi veriyoruz. O belgeyle sanayici üretiyor, çalışıyor daha sonra o standarda dönüştürülüyor. O vakit TSEK belgesini iptal edip TSE belgesini veriyoruz. Sanayici çalışmaya başlıyor. Biz önünü kesmiyoruz, ürünü üretiyor daha sonra standardı oluşturuluyor'' dedi. Tahir Büyükhelvacıgil, restoran gibi işletmelerde hizmetlerin doğru yürümesi için hizmet belgelendirmesi yaptıklarını da sözlerine ekledi.