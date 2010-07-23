-"GÜNEŞİN SICAKLIĞI EVLERİ SOĞUTACAK" BURSA (A.A) - 23.07.2010 - Uludağ Üniversitesinde (UÜ) bilimsel araştırmalar projeleri kapsamında geliştirilen bir sistemle güneş ışınları sayesinde konutların kışın ısıtılması, yaz aylarında ise soğutulması hedefleniyor. ''Güneş Enerjisi Kaynaklı Soğutma-Isıtma Projesi''nin sorumlusu UÜ Orhangazi Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Bilsay Pastakkaya, yaptığı açıklamada, yürütücülüğünü UÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Recep Yamankaradeniz'in üstlendiği sistemde, bir mahalin soğutulması ve ısıtılması için gerekli enerjinin güneşten elde edildiğini söyledi. Pastakkaya, yaklaşık 5 yıllık bir çalışmanın ürünü olan sistem kapsamında, soğutma ve ısıtma uygulamasının yanı sıra konutsal kullanım amaçlı sıcak su ihtiyacının giderilmesinde de yine güneş enerjisinden yararlanılacağını belirtti. Alanında Türkiye'de yapılan ilk çalışma olması açısından büyük önem arz eden projeyle ilgili yurtiçi ve yurtdışı ortaklı birçok bilimsel çalışmanın halen sürdürüldüğünü ifade eden Pastakkaya, şöyle konuştu: ''Absorbsiyonlu soğutma-ısıtma sistemi sayesinde, güneşten elde edilen ısı enerjisi vasıtasıyla konutların yazın soğutulması, kışın ise ısıtılması mümkün olacaktır. Ayrıca, eğer konutta mevcutsa yüzme havuzunun ısıtılması gibi konular da projenin hedefleri arasındadır.'' Pastakkaya, güneş enerjisinin yeterli olmadığı durumlarda klasik bir kalorifer kazanı ya da kombiden sağlanan sıcak su ile de sistemi çalıştırmanın mümkün olduğunu vurguladı. Bu çerçevede, konutlardaki mevcut ısıtma sistemlerine ''Absorbsiyonlu soğutma-ısıtma sistemi''nin dahil edilmesiyle çok daha düşük maliyetlerle tüm binanın soğutulması ya da ısıtılmasının sağlanacağını dile getiren Pastakkaya, sistemin bu anlamda çok büyük avantajları beraberinde getireceğini ifade etti. -''EKONOMİYE BÜYÜK GETİRİ SAĞLAYACAK''- Pastakkaya, gerek çevresel gerekse ekonomik etkenlerin, güneş enerjili soğutma sistemlerini uygun ve cazip kılacağına işaret ederek, şunları söyledi: ''Ülkemizin ortalama yıllık güneş alma süresi 2 bin 460 saattir. Türkiye, bu anlamda adeta bir 'güneş ülkesi'dir. Günümüzde bu potansiyelin çok küçük bir yüzdesinden yararlanılmaktadır. Tüketilen enerjinin en büyük paydasını ısıtma ve soğutma ihtiyacı için kullanılan enerji miktarı oluşturduğundan, güneş enerjisinin ısıtma ve soğutma amaçlı kullanımı ülke ekonomisine çok büyük getiriler sağlayacaktır. Sistem, konutlarda halen kullanılan kalorifer sistemleriyle benzer şekilde çalışıyor. Sadece kurulumu farklı oluyor. Normalde, güneş enerjisinden yararlanılarak sıcak su elde etmek zaten mümkün. Geliştirdiğimiz sisteme entegre olan absorbsiyonlu cihaz, sıcak suyu soğutuyor. Böylece, kış aylarında ısınma amaçlı kullanılan havalandırma panellerinden üflenen soğuk hava, konutun tamamına yayılıyor.'' -''GÜNEY İLLERİ DAHA AVANTAJLI''- Türkiye'nin güney illerinde sistemin avantajının daha fazla ortaya çıkacağına değinen Pastakkaya, şunları kaydetti: ''Hatta eğer doğru projelendirme yapılabilirse Antalya ve Adana gibi güney illeri ile Kıbrıs'ta tüm soğutma ve ısıtma ihtiyacı tamamen güneşten karşılanabilir. Yaklaşık 40-50 bin liraya her şeyi ile beraber bu sistemi kurmak mümkün. Normal bir sistemin de zaten yaklaşık 20 bin liralık bir maliyeti var, üstelik buna evde oturmaya başlandıktan sonraki işletim faturaları dahil değil. Yaptığımız çalışmalara göre, Bursa için sisteme yatırımın amorti süresi 6-7 yıl arasında değişiyor. Yapılacak çalışmalarla bu maliyetin daha da düşürülmesi amaçlanıyor. Bir sonraki hedefimiz, tamamen güneş enerjisi ile ısınan, soğuyan ve elektriğini üreten 'zero house' adı verilen, yani dışarıdan hiçbir enerjiye ihtiyacı olmayan konut sistemini kurmak ve yaygınlaştırmak.''