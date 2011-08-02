-"GÜLEN ADAM" ÇADIRDA KALACAK SARUHANLI (A.A) - 02.08.2011 - Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 7 yıl önce kayınpederi tarafından tüfekle başından vurulan ve beyninde meydana gelen ağır hasar nedeniyle gülme hastalığına yakalanan Murat Karabulut (36), oturduğu evin yıkılacak olması nedeniyle çadırda yaşayacak. Yaşadığı talihsiz olay ile Kemal Sunal'ın ünlü ''Gülen Adam'' filmini andıran bir hayat süren Karabulut, devletten 3 ayda bir aldığı 650 lira özürlü aylığı ile geçimini sürdürdüğünü söyledi. 3 yıldır aylık 100 lira kira bedeliyle iki odalı eski bir evde oturduğunu anlatan Karabut, kiralık olarak yaşadığı evin yıkılarak yerine apartman yapılacak olması nedeniyle iki gün içerisinde burayı boşaltması gerektiğini belirtti. Kiralık ev bulamamaktan yakınan Karabulut, ev sahibinin, bir ay önce kendisine evi boşaltması için süre tanıdığını belirterek, ''Haftalardır mahalle mahalle, sokak sokak ev arıyorum, ancak bekar olduğum için bulduğum bir kaç evi de ev sahipleri kiralamaya yanaşmıyor. İki gün içinde evi boşaltmak zorundayım. Artık gücüm kalmadı. Eğer iki gün içinde ev bulamazsam, çadır kurup çadırda yaşamayı planlıyorum'' dedi. Devletten aldığı özürlü aylığı ile geçinmekte güçlük çektiğini, çalışıp para kazanmak istediğini, ancak iş bulamadığını söyleyen Karabulut, ''Bu koşullarda ne yapacağını bilemediğini, hayırseverlerden yardım beklediğini'' ifade etti. Murat Karabulut, 7 yıl önce kendisini terk eden eşiyle konuşmak için gittiği kayınpederinin evinde, kayınpederi tarafından başından tüfekle vurulmuştu. Bu olayın ardından gülme hastalığına yakalanmıştı. Sürekli güldüğü için çevresindekilerin tepkisini çeken, babasının cenaze namazında bile gülen Karabulut, Kemal Sunal'ın ''Gülen Adam'' filmini andıran hayatıyla haberlere konu olmuştu.