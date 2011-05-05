-"GÜL BALKANLARDAKİ PROBLEMLERİ TEŞHİS ETTİ" BURSA (A.A) - 05.05.2011 - Sırbistan'ın Boşnak asıllı Devlet Bakanı Süleyman Uglyanin, Üçlü Balkan Zirvesi'ne ilişkin olarak, "Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, tecrübeli bir doktor gibi Balkanlar'daki problemlerin teşhisini koydu, ilacını da buldu. Teşhis, bölgede işbirliklerin bulunmaması, ilaç ise bu işbirliklerin kurulması ve gelişmesidir" değerlendirmesini yaptı. Uglyanin, geçen hafta Sırbistan'ın Voyvodina bölgesinde yer alan ve 1991'de Bosna Hersek'in paylaşılmasıyla ilgili planların kurulduğu yer olarak da bilinen Karacorcevo'daki "Üçlü Balkan Zirvesi"ni değerlendirdi. Süleyman Uglyanin, Sırbistan Cumhurbaşkanı Boris Tadiç'in ev sahipliğini yaptığı ve Cumhurbaşkanı Gül, Bosna Hersek Üçlü Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Başkanı ve Sırp üyesi Neboyşa Radmanoviç, Boşnak üye Bakir İzzetbegoviç ve Hırvat üye Jelyko Komşiç'in de katıldığı toplantının önemini vurguladı. Uglyanin, "Cumhurbaşkanı Gül, bir ilke imza atarak, bölgedeki üç milletin (Boşnak, Sırp ve Hırvatlar) temsilcilerini bir masanın etrafına topladı" dedi. Gül'ün, zirvede, Sırbistan ve Bosna Hersek liderleriyle "geçmiş ve gelecekten" bahsettiğini vurgulayan Uglyanin, şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanı Gül, tecrübeli bir doktor gibi Balkanlar'daki problemlerin teşhisini koydu, ilacını da buldu. Teşhis, bölgede işbirliklerin bulunmaması, ilaç ise bu işbirliklerin kurulması ve gelişmesidir." Uglyanin, Gül'ün "Üçlü Balkan Zirvesi"nde, Bosna Hersek ve Sırbistan liderlerini bölgesel ve ekonomik işbirliği ve milletler arası diyaloğa davet ettiğini kaydetti. -TOPLANTININ YERİ TARTIŞMA KONUSU OLMUŞTU- "Üçlü Balkan Zirvesi"nin 1991'de, Hırvatistan'ın eski Devlet Başkanı Franyo Tudjman ve Sırbistan'ın eski Devlet Başkanı Slobodan Miloşeviç'in bir araya geldiği ve Bosna Hersek'in parçalanması için planların kurulduğu yer olarak bilinen Karacorcevo'da yapılması, Bosna Hersek'te tartışmalara yol açmıştı. Toplantının yeriyle ilgili olarak gazetecilere açıklama yapan Bosna Hersek Üçlü Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Hırvat üyesi Jelyko Komşiç, toplantının "geçmişin 'vampirlerine' istediklerini yapamadıklarını göstermek için" Karacorcevo'da yapıldığı yorumununda bulunmuştu. Bosna Hersek Üçlü Devlet Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak üyesi Bakir İzzetbegoviç ise, "Bosna-Hersek'in parçalanmasını planlayanlar artık yoktur. Zamanında hazırladıkları projeleri de yoktur, çünkü bu projeleri eskidi. Bosna-Hersek ve biz ayakta kalmayı başardık" demişti. Bosnalı yazar ve sinemacı Gradimir Goyer, Bosna-Hersek Üçlü Devlet Başkanlığı Konseyi üyelerine gönderdiği mektupta, üçlü zirvenin "Karacorcevo" dışında başka bir yerde yapılması talebinde bulunmuştu. Goyer mektubunda, Tudjman ve Miloşeviç'in Bosna-Hersek'in parçalanmasına yönelik planlarını Karacorcevo'da yaptıklarına dikkati çekerek, "Bu toplantının yapılacağı Karacorcevo'nun ismi bile ürkütücüdür. Çünkü Bosna-Hersekli Boşnak ve Hırvatlara çeşitli kötülüklerin planları burada yapıldı. Üçlü Devlet Başkanlığı üyeleri olarak sizlerden, toplantının yerinin değiştirilmesi konusunda çaba göstermenizi istiyorum" ifadesine yer vermişti. 1991'de Hırvatistan, 1992'de ise Bosna Hersek'te başlayan kanlı savaşların suçlusu olarak eski Yugoslavya'da işlenen savaş suçları için Lahey'de kurulan mahkemece yargılanan Slobodan Miloşeviç, tutuklu bulunduğu cezaevinin hücresinde, 2006'ının mart ayında kalp krizinden ölmüştü. Karacorcevo'daki toplantısının diğer katılımcısı Franyo Tudjman ise, 1999'un aralık ayında yaşamını yitirmişti.