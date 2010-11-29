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Dünya

"GÜCÜMÜZ, NÜKLEER SİLAHTAN GELİYOR" İSLAMABAD (A.A)

29 Kasım 2010 16:39

-"GÜCÜMÜZ, NÜKLEER SİLAHTAN GELİYOR" İSLAMABAD (A.A) - 29.11.2010 - Pakistan Başbakanı Yusuf Rıza Gilani, ''Pakistan'ın gücünün kaynağı sahip olduğu nükleer silah ve nükleer teknolojidir'' dedi. Pakistan'ın kontrolündeki Keşmir'in Ravlakot kentinde konuşan Gilani, Wikileaks sitesinde yayımlanan raporlarda yer alan ''ABD, Pakistan'ın nükleer silahlarını elinden almak istiyor'' yönündeki ifadelere gönderme yaptı.  Ülkesinin gücünün sahip olduğu nükleer teknolojiden kaynaklandığını belirten Pakistan Başbakanı, nükleer silahların emin ellerde olduğunu ve nükleer teknolojiye sahip olmalarını egemenlik haklarının bir parçası olarak gördüklerini söyledi. Keşmir sorununun Pakistan için önemine de değinen Gilani, partisinin hala halk desteğine sahip olduğunu, ayrıca muhaliflerinin yapıcı eleştirilerine açık olduğunu ifade etti.

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