-"GÜÇLÜ BİR HUKUK SİTEMİ İÇİN ATILMASI GEREKEN ADIMLAR VAR" TBMM (A.A) - 06.09.2010 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, ''çağın koşullarına uygun, insan hak ve özgürlüklerini üstün tutan güçlü bir hukuk sitemine kavuşmak için daha atılması gereken adımların olduğunu'' kaydetti. Şahin, 2010-2011 adli yılının açılışı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Hukukun üstünlüğüne dayanan Türkiye Cumhuriyeti'nin, bütün kurum ve kuruluşlarıyla demokrasiyi milletin vazgeçilmez hayat tarzı haline getirdiğini kaydeden Şahin, hukuk devleti ilkesinin gereği olarak görev yapan yargı organlarının, çağdaş demokratik sistemlerin ayrılmaz unsurları olduğunu ifade etti. TBMM Başkanı Şahin, mesajında şunları kaydetti: ''Hukukun üstünlüğü, devletin hukuka bağlılığını, yasama ve yürütme erkleri ile yönetimin işlem ve eylemlerinin bağımsız yargı tarafından denetimini sağlar; temel hak ve özgürlüklerin güvencesini oluşturur. Adaletin sağlanmasında yargının bağımsız ve tarafsız bir şekilde işlevini yerine getirmesi büyük önem taşımaktadır. Bu, aynı zamanda halkın adalete duyduğu güveni pekiştirmektedir. Ülkemizde son yıllarda AB üyeliği hedefi doğrultusunda demokratikleşme, insan hakları ve hukukun üstünlüğü konularında önemli düzenlemeler hayata geçirilmiştir. Ancak, evrensel değerler ışığında, çağın koşullarına uygun, insan hak ve özgürlüklerini üstün tutan güçlü bir hukuk sitemine kavuşmak için daha atılması gereken adımların olduğu da açıktır. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hepimize gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyini yakalama hedefine ulaşmamız için yargı alanında yapılacak çalışmalar büyük önem taşımaktadır. Başta yargı olmak üzere tüm kurumların bu yöndeki çalışmalara katkı sağlaması demokrasi ve hukuk devletinin bütün kurumlarıyla yaşatılarak daha ileriye taşınmasına yardımcı olacaktır. Bu duygularla yeni adli yılın, başta yüksek mahkemelerin başkan ve üyeleri ile yargıç ve savcılar olmak üzere, tüm yargı çalışanlarına hayırlı olmasını diliyorum.''