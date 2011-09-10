-"Grizu" iddianamesi kabul edildi ZONGULDAK (A.A) - 10.09.2011 - Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) maden ocağında 17 Mayıs 2010'da 30 madencinin hayatını kaybettiği grizu patlamasıyla ilgili hazırlanan iddianame kabul edildi. TTK Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağının eksi 540 kodunda Yapı-Tek firmasınca yürütülen galeri açma işi sırasında meydana gelen grizu patlamasıyla ilgili bilirkişi raporları doğrultusunda, Zonguldak Cumhuriyet Savcılığınca hazırlanan iddianamede, TTK'da görevli 24, Yapı-Tek firmasında görevli 4 kişi hakkında 3'er yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası istendi. Şikayetçilerin beyanları, mağdurların anlatımları, bilirkişi raporları, olay yeri keşif ve otopsi tutanaklarıyla, sanıkların yükümlülüklerine aykırı davranarak 30 kişinin ölümüne, 11 kişinin de yaralanmasına taksirle neden oldukları belirtilen iddianamede, şüphelilerin memuriyet ve yöneticilik haklarından da yoksun bırakılması talep edildi. -Olayın geçmişi- TTK Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağının eksi 540 kodunda 17 Mayısta meydana gelen grizu patlamasının ardından taşeron olarak galeri açma işini yürüten firmanın 30 çalışanından haber alınamamıştı. TTK ekipleri, 20 Mayıs 2010'da kurtarma kafesine yaptıkları donanımla eksi 540 koduna inmeyi başarmış, 28 cenaze yer üstüne çıkarılmıştı. Engin Düzcük ve Dursun Kartal'ın cesetlerine ise faciadan 8 ay sonra ulaşılmıştı. Olaya ilişkin tutuklu sanık bulunmuyor.