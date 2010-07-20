-"GREV, KADIKÖY HALKINA KARŞI DEĞİL" ANKARA (A.A) - 20.07.2010 - Genel-İş Yönetim Kurulundan yapılan açıklamada, Kadıköy Belediyesindeki grev nedeniyle bazı hizmetlerin aksamasından halkın mağdur olacağı belirtilerek, ''Ancak uzlaşmaz işveren karşısında yasal olanağımızı kullanmak durumundayız'' denildi. Yönetim Kurulunun yazılı açıklamasında, dün başlayan grev karşısında, Kadıköy Belediyesi işvereninden, ''emeğe saygılı olması ve rahat zamanlarda sıkça dillendirdiği söyleme uygun tutum ve davranış göstermesinin beklendiği'' ifade edildi. Taşeron karşıtı sözlere rağmen, hiçbir gereklilik olmadığı halde belediye hizmetlerinin taşerona ihale edilmesi nedeniyle kaynakların buraya aktarıldığı savunulan açıklamada, taleplere karşı katı tutum alınmasının nedeninin mali güçlükler olmadığı öne sürüldü. Açıklamada, ''Grevimiz Kadıköy halkına karşı değildir. Grev uygulaması sonucu bazı hizmetlerin aksaması nedeniyle Kadıköy halkı mağdur olacaktır. Bu elbette bizim istemediğimiz bir husustur. Ancak uzlaşmaz işveren karşısında yasal olanağımızı kullanmak durumundayız'' denildi. -TRT, 'EVET'İ DESTEKLİYOR İDDİASI Haber-Sen'den yapılan açıklamada, Anayasa değişiklik paketiyle ilgili yayınlarda TRT yönetiminin taraf olduğu savunularak, TRT yönetiminin haber bültenlerinde ''evet'' kampanyasını destekleyecek haberlere yer verilmesini, ''evet'' denilmesini savunan kişilerin programlara konuk edilmesini sağladığı iddia edildi. Bu tür yayınların hem TRT Yasası'na hem de Yüksek Seçim Kurulu kararlarına aykırı olduğu öne sürülen açıklamada, TRT Genel Müdürü İbrahim Şahin'in bu nedenle görevden alınması istendi.