-"GÖZALTINDA KAYIP" İDDİASINA AÇIKLAMA İSTANBUL (A.A) - 24.05.2011 - İstanbul Emniyet Müdürlüğü, gözaltına alındıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadığı iddia edilen kişiyle ilgili durumun, isim benzerliğinden kaynaklandığını bildirdi. Emniyetten, bir gazetede yer alan ''Gözaltında bir kayıp iddiası: İsmail Bakır'' başlıklı habere ilişkin yapılan yazılı açıklamada, haberde Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğünce gözaltına alındığı iddia edilen İsmail Bakır'ın, 17 Mart 2011'de ''şahsa karşı müessir fiil'' suçundan aranan, Amasya ili Merkez ilçe nüfusuna kayıtlı, Hüseyin-Satı oğlu, 25 Ekim 1969 Amasya doğumlu olduğu, Ümraniye Polis Merkezi Amirliğince yakalandığı ve 18 Mart'ta çıkarıldığı Ümraniye 5. Asliye Ceza Mahkemesince serbest bırakıldığı belirtildi. Kayıp olduğu iddia edilen İsmail Bakır adlı şahsın ise İzmir'in Bayraklı ilçesi Yamanlar Mahallesi nüfusuna kayıtlı, Bekir-Elif oğlu, 29 Temmuz 1984 İzmir doğumlu olduğu, 20 Şubat 2011'de İpsala Sınır Kapısı'ndan yurt dışına çıkış yaptığı ve bugüne kadar giriş kaydının bulunmadığı aktarıldı. Açıklamada, adı geçen kişinin annesi Elif Bakır ile yapılan görüşmede; ''Oğlu ile irtibat halinde bulunduğunu, oğlunun kendisini arayarak 3-5 gün içerisinde eve geleceğini, arkadaşlarıyla birlikte olduğunu ve kayıp olmadığını '' beyan ettiği kaydedildi.