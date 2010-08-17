-"GÖNLÜMÜZDEN 'EVET' GEÇER" ANKARA (A.A) - 16.08.2010 - Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, ''Biz hayırın ne olduğunu biliriz, hayırlı işlerin de ne olduğunu biliriz. Hayırda da hayırlı işlerde de gönlümüzden 'evet' geçer'' dedi. Demirci Kültür, Sanat ve Dayanışma Derneğinin Çeşni Konağı Restorant'ta düzenlediği iftar programına katılan Arınç, burada yaptığı konuşmada, iftarla dostları ve hemşehrileri bir araya getiren dernek yöneticilerine teşekkür etti. Arınç, ''Bu tür konuşmalara çıktığımızda konuşan arkadaşımız sırasıyla 'sayın, sayın' diyerek pek çok insandan bahsederler. Benim Cemil Çiçek'ten dinlediğim ve çok hoşuma giden bir şey var, 'bu sayınlar saymakla bitmez' diyor. İkincisi de sayarken önünüzdekini görmezsiniz o da üzülür siz de mahcup olursunuz'' dedi. İftarda, Manisa'dan, Demirci'den yetişmiş çok değerli, bulundukları yerlerde önemli görevler yapan insanların bulunduğunu belirten Arınç, hemşehriliğin çok önemli bir şey olduğunu söyledi. Manisalıları bir arada tutmak için dernek başkanlarıyla bir araya geldiklerini, çeşitli çalışmalar yapıldığını anlatan Arınç, çalışmaların geldiği noktayı çok başarılı bulduğunu kaydetti. Demirci'nin çalışkan dürüst insanların yeri olduğunu ifade eden Arınç, ''Folkloruyla, kültürüyle, inancıyla, şivesiyle, ağzıyla, kelimeleriyle, deyimleriyle mutlaka kültürümüzü yaşatmamız lazım. Bu derneklerde onun için kuruluyor'' dedi. ''Bugünlerde bir hayır-evet cinneti var Türkiye'de'' diyen Arınç, şöyle devam etti: ''Evet denilecek diye birilerinin ödü kopuyor, 'hayır' denildiği zaman, benim gibi 'başka bir anlama mı geldi' diye kendimde endişe ediyorum. Bunlar çok yanlış şeyler. Geçenlerde Salih Memacan'ın güzel bir karikatürü vardı. Sabah gazetesinde aşık genç, karşısında da sevgilisi var. Sevgilisi elini uzatmış, gencin gözünün içine bakıyor. Gence diyor ki 'beni seviyorsun değil mi?' Gençte tabi sevdiğini söyleyecek ama kafasında bir soru işareti var. Şimdi 'evet dersem beni AK Partili sanırlar' diyor. Karikatürün üstünde 'aptal aşık' diye bir başlık var. Şimdi bu hallere düşmeyelim. Biz hayırın ne olduğunu biliriz, hayırlı işlerin de ne olduğunu biliriz. Hayırda da hayırlı işlerde de gönlümüzden evet geçer. Nasıl? Bu tam yerine oturdu.'' Memleketin iyiliğini, milletin başarısını istediklerini vurgulayan Arınç, ''Toprağımız cennet gibi, memleketimizin her tarafında hamt olsun ki Allah'ın verdiği en büyük nimetlere sahibiz. Yeter ki bu memlekette huzur, mutluluk, başarı, refah içinde yaşayalım'' dedi. -''AYİNE İZİN VERİLMESİ OLUMLU''- Arınç, daha sonra restoranın bahçesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin ''Sümela Manastırı'ndaki ayini nasıl değerlendiriyorsunuz?'' sorusuna Arınç, ''Sümela Manastırında ifade edildiği üzere 88 yıl sonra ilk defa topluca bir ayin gerçekleştirildi ama yerin müsait olmamasından dolayı sınırlı sayıda katılanlar oldu. Ben çok olumlu buluyorum'' yanıtını verdi. Bir dine, farklı bir inanca mensup insanların kendilerince kutsal bildikleri yerde toplanmalarının, ibadet yapmalarının, kendi inançlarına göre ibadetlerini gerçekleştirmelerinin insanlık hakkı olduğunu vurgulayan Arınç, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Hükümetinin buna izin vermesini fevkalade olumlu buluyorum. Esasen ayini yöneten patrik Bartholomeos da hem hükümete, hem bakanlığa teşekkür etti. Bunun kardeşliğe, dostluğa yol açabileceğini, bundan olumlu sonuçlar çıkabileceğini söyledi. Sanıyorum ekim ayında Van'da bulunan Akdamar kilisesinde de böyle bir ayin yapılacak. Sembolik de olsa yine büyük bir katılımın olacağını düşünüyorum. Bunun da hem Türkiye'nin dış itibarı hem de din ve vicdan özgürlüğü bakımından dünyada örnek bir olay olarak hatırlanacağını tahmin ediyorum. Bir de Tarsus bölgesinde bir kilisenin biz vakıflar olarak restorasyonunu yapmıştık, sonra Kültür ve Turizm Bakanlığına devretmiştik. Orada sembolik olarak bir ayin yapılmıştı. Sanıyorum talep olursa o kilisenin de tamamen ibadete açılması konusunda bir karar vereceğiz. Kültür ve Turizm Bakanlığına devrettiğimiz için bu kararı onların vermesi gerekir. Böyle bir talep olduğunu düşünüyorum. Biz farklı inanç mensuplarının ibadetlerini yapma konusunda örnek hareketler içerisinde olmalıyız. Bunun ancak faydası olur hiçbir zararı olmaz.'' -''BM, NİÇİN BU DENKLEMİN İÇİNE SOKULUYOR?''- Arınç, Ahmet Türk'ün ''Kürt sorununda çözüm için Birleşmiş Milletler'in aracılık yapmasına'' ilişkin önerisine yönelik soruya şu yanıtı verdi: ''Ben Ahmet Türk'ün bu konuşmayı nerede yaptığını, ne söylemek istediğini doğrusu takip edemedim. Böyle günü birlik sözler ya da çareler yerine demokratik açılım içerisinde, bu konuda yapılması gerekenlere destek olmaları, bence çok daha önemli. BM niçin bu denklemin içerisine sokuluyor, nasıl bir karar alındı, bunu kendi adına mı ifade ediyor, yoksa bir plan içerisinde mi söylüyor? Doğrusu farkında değilim. Konuyla ilgili doyurucu bir açıklama olursa veya ne söylemek istediklerini çok daha güzel ifade ederlerse belki bir şey söyleyebilirim.'' İftarda, Manisa Valisi Celalettin Güvenç ile Dernek Başkanı Mustafa Özel de birer konuşma yaptı.