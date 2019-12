-"GÖLGELER VE SURETLER" YARIN VİZYONDA İSTANBUL (A.A) - 10.03.2011 - Sinema severler, bu hafta 4'ü yerli 6 yeni filmle buluşacak. Derviş Zaim'in yönettiği ve Osman Alkaş, Settar Tanrıöğen, Erol Refikoğlu ile Buğra Gülsoy'un oynadığı "Gölgeler ve Suretler" filmi, yönetmen Zaim'in "Cenneti Beklerken (minyatür)" ve "Nokta (hat)" ile başladığı Geleneksel Türk Sanatları üçlemesinin son halkası olarak kabul ediliyor. Filmde, 1963 yılında Kıbrıs'ta Türklerle Rumlar arasında yaşanan olaylar, bir Karagöz kuklacısı olan babasından ayrı düşen genç kızın gözünden anlatılıyor. Şafak Sezer'in oynadığı ve yönettiği, Aydemir Akbaş, Ali Çatalbaş ile Arzu Yanardağ'ın eşlik ettiği "Kolpaçino: Bomba" filmi, komedi sahneleriyle izleyicilerin yüzünü güldürecek. Filmin konusu şöyle: "Özgür (Şafak Sezer) zengin bir ailenin evladıdır. Ancak hayatından memnun değildir. Ne cimri babasından destek görmekte ne de zengin kayınpederinden. Özgür'ün geçmişten gelen sevgilisi olan Şale (Arzu Yanardağ), çıkaracağı albüm için maddi destek beklemektedir. Bu desteği bulamayınca Özgür'ü, gizlice çektiği bir şantaj kaseti ile tehdit eder. Kalbi kırık bir kadının 'kadınca' intikamı gibi görünen bu durumun arkasında aslında çok büyük hesaplar vardır. Özgür bu durumdan çıkabilmek için kolpaçı arkadaşları Sabri (Aydemir Akbaş) ve Tayfun'dan (Ali Çatalbaş) yardım ister. Kendisine çok güvenen bu ekip, Özgür'ü kurtarmaya çalışırken, kendilerini daha büyük belaların içinde bulur." Haluk Ünal'ın yönettiği ve Ceren Hindistan, Yusuf Akgün, Laçin Ceylan ile Zerrin Sümer'in oynadığı "Saklı Hayatlar" filmi, dram ve politik sahneleriyle sinemaseverlerle buluşacak. 1980'deki "Çorum katliamı" sonucu İstanbul'a göç eden bir Alevi ailenin hikayesinden yola çıkan filmde, sıradan insanların yaşadığı kimlik çatışmalarının yol açtığı gerçek bir trajedi ele alınıyor. Leyla Yılmaz'ın yönettiği ve Berrak Tüzünataç, Engin Altan Düzyatan, Zeynep Özder ile Ahu Yağtu'nun oynadığı "Bir Avuç Deniz" filmi, romantik hikayesiyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Filmde, uzun yıllar Amerika'da okuyan ve çalışan Mert (Engin Altan Düzyatan), şirketin Türkiye yöneticisi olmak üzere İstanbul'a döner. Burada arkadaşı Bora (Tuğrul Tülek) ve Bora'nın eşi Aylin (Ahu Yağtu) ile bir tekne turuna çıkar. Geziye Göcek'te, Mert'in kız arkadaşı Dilek (Zeynep Özder) katılır. Grup keyifli bir tatil geçirirken bir gün teknelerine İstanbul'un en varlıklı ailelerinden birinin kızı Deniz (Berrak Tüzünataç) gelir. Deniz'in alaycı ve pervasız havası Mert'i etkiler. O güne dek hep yapması gerekeni yapan, ailesinin çizdiği rotada giden Mert, kendini sorgulamaya başlar. -2 YABANCI FİLM- Holger Tappe'nin yönettiği ve Mehmet Ali Erbil, Oya Küçümen, Dilek Gürel ile Selçuk Kıpçak'ın seslendirdiği "Sevimli Hayvanlar (Konferenz der Tiere- Animals United)" filmi animasyon sahneleriyle izleyicilerin dikkatini çekecek. Filmde, insanların doğayı yok etmesiyle Kuzey Kutbu'ndaki buzullar hızla erir. Büyük yangınlar Orta Avustralya'yı kasıp kavurur. Doğal yaşam alanlarını terk etmek zorunda kalan, bir grup hayvan, paslı bir banyo küvetinin içinde okyanusu geçer. Rotaları, dünyanın el değmemiş son köşelerinden biri olan Afrika'daki Okavango Deltası'dır. Lisa Cholodenko'nun yönettiği ve Annette Bening, Julianne Moore, Mark Ruffalo ile Mia Wasikowska'nin oynadığı "İki Kadın Bir Erkek (The Kids Are All Right)" filmi, komedi sahneleriyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Filmde, lezbiyen bir çift olan Nic ve Jules, yapay döllenme ile iki çocuk sahibi olur. Çocuklar ergenliğe girdiklerinde gerçek babalarıyla tanışmak ister. Paul adındaki donör, onların babalarıdır ve çocuklar Paul'u anneleriyle tanıştırmak ister. Paul'un gelmesi aile düzenini değiştirecek ve yepyeni bir aile tanımının yapılmasına yol açacak.