-"GİZLİ AŞK" DEDİKODULARI 80'LİK SEVGİLİLERİ DÜNYAEVİNE SOKTU ALANYA (A.A) - 23.12.2010 - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Osman Küçükşahin ile 85 yaşındaki Ümmü Yılmaz, köyde haklarında dedikodu çıkınca, muhtarın önerisi üzerine evlendi. Gazipaşa'nın Çörüş köyünde yaşayan ve daha önce 2 eşini kaybeden Osman Küçükşahin ile kendisi gibi iki kez evlenip iki eşi de ölen Ümmü Yılmaz hakkında, aralarında gizli bir ilişki olduğu yolunda köyde dedikodu çıktı. Zaman zaman evlerinde, zaman zaman da köyün muhtelif yerlerinde görüşen çifti, köy muhtarı ve yakınları haklarında dedikodu çıktığı şeklinde uyarınca, çift evlilik kararı aldı. Muhtar Rafik Akça ile Gazipaşa Nüfus Müdürlüğü'ne giden çiftin nikahı kıyıldı. Böylece çiftlerden her ikisi de üçüncü evliliğini yapmış oldu. Çörüş köyünde ziyaret edilen Osman Küçükşahin, ikinci eşini bir yıl önce kaybettiğini ve yalnız kaldığını, komşusu olan Ümmü Yılmaz'ın kocasının ise 6 yıl önce öldüğünü belirterek, zaman zaman görüştüklerini ama söylendiği gibi aralarında bir ilişki olmadığını iddia etti. Köylülerin, kendilerinden kuşkulandığını dile getiren Küçükşahin, şunları söyledi: "Benim hanımım öldü. Bu da öksüz, ben de öksüzüm. Biz de birleşmeye karar verdik. En yakın komşumdu. Ben bunu ana yerine tanırdım ama adım çıktı doksana inmez seksene. Sağolsun muhtar yardımcı oldu evlendik. Gençlikte kendi kendine bakarsın, ama şimdi ikimiz de ihtiyarız, birbirimize bakacağız." Çörüş Köyü Muhtarı Rafik Akça da yaptığı açıklamada, Osman Küçükşahin ile Ümmü Yılmaz'ın bir yıla yakındır görüştüklerini ve bu görüşmenin köyde herkes tarafından bilinerek dedikodu malzemesi yapıldığını söyledi. Dedikodular üzerine araya girmek zorunda kaldığını vurgulayan Akça, şöyle konuştu: "Osman Amca yaklaşık birbuçuk yıl, Ümmü teyze de 6 yıl önce 2. eşini kaybetti. Osman amcanın 10 çocuk 8 torunu, Ümmü teyzenin de 10 çocuk 15 torunu var. Osman amca ile Ümmü teyzenin birbirlerine gönül düşürdüklerini öğrendik. Sonra olayın doğruluğunu anladık. Osman amcaya gittim (Bu yaşta gizli aşk yaşamayın sizi nikahlayayım) dedim. Önce benden gizlemek istedi. Şok geçirdi. Sonra itiraf etti. O zaman (Ben sizi evlendireyim) dedim. Çevreleriyle görüştük ve evlendirdik. Şu anda mutlu bir hayat yaşıyorlar." Ümmü Yılmaz'ın torunu Niyazi Yılmaz da, babaannesinin, Osman Küçükşahin ile gizli aşk yaşadıklarını öğrendiğini, önce buna şaşırdığını belirterek, sonra muhtarla konuştuklarını ve muhtarı devreye sokarak evlendirdiklerini söyledi.