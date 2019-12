-"Git gel Konya 6 saat nostalji oldu" KONYA (A.A) - 23.08.2011 - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, ''Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren Hattı ile artık git gel Konya 6 saatin, nostalji olduğunu, tarihe karıştığını'' belirtti. Bakan Yıldırım, Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı açılış töreninde, Konya'nın tarihi bir gün yaşadığını, yüksek hızlı trenin Konyalılara hayırlı olması temennisinde bulundu. Ulaştırma Bakanlığı görevine başladığında, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın kendisine ''Demir yolları bu ihmali hak etmiyor, ne yapıp yapalım bir an önce Cumhuriyetimizin, istiklalimizin sembolü bu kurumu ayağa kaldıralım'' dediğini belirten Yıldırım, ''Bugün demiryolu seferberliğinin geldiği nokta, dünyada sekizinci, Avrupa'da altıncı yüksek hızlı tren işleten bir Türkiye'dir. Bu Türkiye'nin başarısıdır, milletimizin başarısıdır'' dedi. Milletin desteğiyle ülkenin kaynaklarını en iyi şekilde kullanarak ihmale uğramış, kan kaybetmiş demiryollarını tekrar ayağa kaldırdıklarını dile getiren Yıldırım, şöyle konuştu: ''2009 Mart ayında, Ankara-Eskişehir Yüksek Hızlı Tren Hattı'nın açılışını yaptık. Bugün, Ankara-Konya Yüksek Hızlı Treni'nin hizmete verilişini gerçekleştiriyoruz. Önümüzde Eskişehir-İstanbul var, Ankara-Sivas var, Ankara-İzmir var, Bursa-Ankara var. Velhasıl 2023 hedeflerinde, Cumhuriyetimizin yüzüncü yılına ulaştığında Türkiye batıdan doğuya, kuzeyden güneye yüksek hızlı tren ağlarıyla, 10 bin kilometre yüksek hızlı tren hattıyla donatılmış olacak. Ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırmanın yolu, ülkemize, milletimize hizmet etmektir. Bölünmüş yollarla, hava yolunu halkın yolu yaparak Türkiye'yi baştan başa iletişim oto yollarıyla donatarak Türkiye'nin kalkınma yolculuğunda çok önemli bir hizmeti yapmanın gururunu Konya'da birlikte yaşıyoruz.'' Ankara-Konya YHT Hattı projesinin ayrı bir özelliği olduğunu dile getiren Yıldırım, ''Bu proje, Türkiye'de, Türk firmalarınca gerçekleştirilmiş bir projedir. A'dan Z'ye her şeyi Türk firmalarınca yapılmıştır ve Avrupa'da rekor sürede en kısa sürede gerçekleştirilen proje özelliğine de sahiptir'' diye konuştu. Hattın 4 yıl 8 ayda tamamlandığına dikkati çeken Yıldırım, bu sürenin 4 yılında yapım işlemlerinin, 8 ayında da test sürüşlerinin gerçekleştirildiğini kaydetti. Ankra-Konya YHT seferlerinin yarın itibarıyla 4 gidiş, 4 geliş olmak üzere başlayacağını bildiren Yıldırım, ''Artık git gel Konya 6 saat nostalji oldu, tarihe karıştı. Hızlı tren geldi, işte böyle oldu'' dedi. Başbakan Erdoğan'ın ulaşıma her şartta destek verdiğini vurgulayan Bakan Yıldırım, projenin tamamlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. -Dışişleri bakanı Davutoğlu- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da Ankara-Konya arasında yüksek hızlı tren seferlerinin başlamasının, sadece kolay bir ulaşım imkanının başlaması anlamı taşımadığını, aynı zamanda tarihi bir buluşmanın da işareti olduğunu söyledi. Davutoğlu, ''Bu yüksek hızlı tren hattı, Anadolu'daki ilk başkentimiz Konya ile son başkentimizin, Cumhuriyetimizin başkenti Ankara'nın tekrar güçlü bir şekilde buluşması ve geleceğe birlikte yürüyeceğinin işaretidir. Bu aynı zamanda Hazreti Mevlana ile Hacı Bayramı Veli'nin buluşmasıdır. Anadolu'yu medeniyetimizin, kültürümüzün merkezi, odağı, ekseni yapan köklü geleneğimiz ile bugünümüzün, siyasetimizin geleceğe güçlü bir şekilde yürümesinin işaretidir'' dedi. Büyük buluşmanın gerçekleşmesinde katkıda bulunanlara teşekkür eden Davutoğlu, YHT sayesinde Konya'da yaşayan birisinin, Ankara'da çalışabileceğini ifade etti. Konya ile Ankara arasındaki bir saat 15 dakikalık mesafenin sembolik olarak Ankara'da iftar yapan birinin, Konya'da Kapı Cami veya Mevlana'da teravih namazı kılabileceği anlamı taşıdığını belirten Davutoğlu, şunları kaydetti: ''Bu hızlı tren imkanıyla geleceğe dönük bir projeksiyon yaptığımızda, Ankara'da çalışan birçok bürokratın Konya'da ev sahibi olabilmesi demek. Konya ile Ankara'nın iki büyük şehrinin buluşması, kaynaşması demek. Konya'nın ekonomik potansiyelinin Ankara'nın siyasi iradesiyle daha güçlü bir şekilde buluşması demek. Sayın Başbakanımız, her vesileyle fahri Konyalı olduğunu vurgularlar, bunu bir kez daha gösterdiler. Bütün Konyalılar adına kendisine minnetlerimi sunuyorum. Bu büyük buluşma, geleceğe dönük olarak yepyeni umutları, yepyeni perspektifleri beraberinde getirecek. Konya ve Ankara birlikte güçlü bir odağı oluşturacaklar.'' Davutoğlu, Konyalıların, yaklaşan Kadir gecesi ve Ramazan Bayramı'nı da kutladı. -Projenin özellikleri- Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren Hattı, 4 yıl 8 ayda tamamlandı. Hat üzerinde 100 bin kilometreden fazla deneme seferleri yapıldı. İki il arasında yüksek hızlı tren ile Ankara-Konya arası 1 saat 30 dakika sürecek. Ancak bu süre, Ankara-Sincan arasında hizmete geçecek Başkentray'ın tamamlanmasıyla 1 saat 20 dakikaya düşecek. Ulaştırma Bakanlığının 350 kilometre hız yapabilen YHT setlerinin işletmeye almasıyla da Ankara-Konya arası 1 saat 15 dakikaya inecek. İlk etapta 4 gidiş, 4 geliş olmak üzere 8 sefer düzenlenecek. Seferler, saat 07.00, 11.30, 15.30 ve 18.30'da yapılacak. 1 milyar lira maliyeti olan Ankara-Konya YHT Hattı'nın yapımı kapsamında Konya Garı da modernize edildi. Törende, ayrıca Konya Garı'nda iftar verildi. Başbakan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın masasına şehit yakınları oturdu. Başbakan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, yanlarına gelen iki çocukla bir süre ilgilendi. Bu arada, iftara gösterilen yoğun ilgi nedeniyle bazı vatandaşlar yemek alamayınca organizasyon yetkililerine tepki gösterdi. Başbakan Erdoğan ile görüşmek isteyen, ancak güvenlik görevlilerince izin verilmeyen bir vatandaş sinir krizi geçirdi. Konya usulü yemeklerin ikram edildiği iftarda, 3 ton et, 4 ton pirinç kullanıldığı ve 650 kişinin organizasyonda görev aldığı öğrenildi.