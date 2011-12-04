-"Girişimciler bizim velinimetimiz" İSTANBUL (A.A) - 03.12.2011 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hala Maliye Bakanlığında girişimcileri farklı görenler olduğunu belirterek, ''Zaman zaman maliyenin üst kadrosuna, 'Arkadaşlar, onlar bizim velinimetimiz, biz onların ortaklarıyız. Onlara iyi davranın. Bir yeni girişimci ortaya çıktıysa önce çiçek götürün, 'hayırlı olsun'a gidin. Tabii ki yükümlülüklerini hatırlatın, ama daha ilk günden adamı korkutmayın' diyorum. Biz girişimciye olsa olsa saygı duymalıyız'' dedi. Şimşek, II. Küresel Girişimcilik Zirvesi'nin Esma Sultan Yalısı'ndaki ''Girişimcilik, Gençlik ve Sosyal Sorumluluk'' konulu oturumunda konuşmasına, ''Girişimcilik eşittir refah. Refah için mutlaka ve mutlaka ciddi girişimcilik kültürü gerekiyor'' şeklinde başladı. Türkiye gibi doğu, kuzey ve güneydeki komşulara oranla petrol ve doğal kaynakları çok zengin olmayan bir ülke açısından en önemli zenginlik kaynağının girişimcilik olduğunu vurgulayan Şimşek, günümüzde girişimciliğin hem büyük önem taşıdığını, hem de küresel rekabet şartlarının ağırlaştığı bir dönemde kolay olmadığını söyledi. Kişi başına milli geliri benzer olan ülkelerde dahi girişimcilik düzeylerinin çok farklı olabildiğini ifade eden Şimşek, ekonominin istikrarlı bir şekilde yönetilip yönetilmemesinin belirleyici faktörlerden biri olduğunu, rekabet ve iyi yönetişimin büyük önem taşıdığını kaydetti. Şimşek, rekabetin, yenilikçiliğin ve verimliliğin çok önemli bir bileşeni olduğuna işaret ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü: ''Biz niye özelleştirme yapıyoruz? Sırf bütçeye gelir için yapmıyoruz. Nitekim Maliye Bakanı olduğumdan beri de çok fazla da gelir elde etmedik. Çünkü zor özelleştirmeleri yapmaya çalışıyoruz. Piyasada rekabeti bozan sektörlerden başladık. İşin kolayı çok rahat olurdu. Piyasaya giriş ve çıkışların kolay olması lazım. Türkiye gibi bir ülkede piyasaya girmek kolay, ama çıkmak neredeyse imkansız. Yani bir şirketin tasfiye süresi yıllar alıyor. Bu unsurlar, girişimcilerin başarılı olması anlamında önemli faktörler. Finansmana erişim kolay mı değil mi? Bu önemli bir faktör. Düzenleyici ortamın etkin olması... Özellikle haksız rekabeti giderecek şekilde olması çok önemli. Piyasaların esnek olması, çok kritik bir değişkendir. Vergilendirmenin, adil, basit, tabana yayılmış, öngörülebilir olması bence çok önemlidir. Nitelikli iş gücü de önemli.'' -''Girişimciler varsa maliye teşkilatı işe yarar''- Mehmet Şimşek, ABD'de yeni girişimlerin oluşması, yeni firmaların ortaya çıkması için çok güçlü siyasi, ekonomik ve kültürel destek olduğunu belirterek, Brezilya'da girişimciliği hırsız olarak gören ciddi bir kesim olduğunun ifade edildiğini, Türkiye'de de 1970'li yılların sonuna kadar, hatta 1980'li yılların sonrasında da belli kesimler tarafından girişimcilere çok kötü gözle bakıldığını söyledi. Şimşek, ''Hala Maliye Bakanlığında girişimcileri farklı görenler var. Zaman zaman topluyorum, bütün maliyenin üst kadrosuna, 'Arkadaşlar, onlar bizim velinimetimiz, biz onların ortaklarıyız. Onlara iyi davranın. Bir yeni girişimci ortaya çıktıysa önce çiçek götürün, 'hayırlı olsun'a gidin. Tabii ki yükümlülüklerini hatırlatın, ama daha ilk günden adamı korkutmayın' diyorum. Biz girişimciye olsa olsa saygı duymalıyız. 'Girişimciler varsa maliye teşkilatı işe yarar' diye sürekli hatırlatıyorum'' dedi. Singapur'da girişimciliğin, eğitim sisteminin bir parçası olduğunu bildiren Şimşek, girişimciliğin müfredatın bir parçası olması gerektiğine inandığını ifade etti. Hızla küreselleşen dünyada işbirliklerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Şimşek, Türkiye-ABD ticari ilişkilerine değinirken, ABD'ye yapılan ihracatın 4 milyar dolar ile yerinde saydığını, firmaların Türkiye'den ne alacağını bilmediğini, pazarın çok büyük ve rekabetçi olduğunu söyledi. Şimşek, küresel fırsatları değerlendirmek için mutlaka küresel anlamda işbirliğine gidilmesi gerektiğini kaydetti. -''Mükemmel miyiz? Kesinlikle değiliz''- İstanbul gibi ticari bir başkentin, dünyanın birçok girişimcisi açısından en azından bu bölge için bir üs olması gerektiğine inandığını, bunu keşfeden birkaç firma olduğunu, bu sayının artmasını beklediklerini ifade eden Şimşek, yatırım ortamını iyileştirmek için çok çaba gösterdiklerini kaydetti. Şimşek, ''Mükemmel miyiz? Kesinlikle değiliz. En azından vergi anlamında değiliz'' dedi. Kadınların ve gençlerin girişimciliğini önemsediğini dile getiren Şimşek, daha çok girişimci üretmenin Türkiye için kaçınılmaz olduğunu, katma değeri yüksek, bilgi yoğun alanlarda yenilikçiliğe ihtiyaç bulunduğunu söyledi.