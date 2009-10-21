"Geriye dönük fiyat farkını da öderiz"

Enerji Bakanı Yıldız, Aliyev'in "Türkiye'ye artık ucuz doğalgaz yok" restine "Geriye dönük fiyat farkını öderiz" karşılığını verdi.



Ermenistan ile imzalanan protokolün ardından gerilen Türkiye-Azerbaycan ilişkileri doğalgaz krizine dönüşüyor. Azerbaycan'daki Türk şehitliğindeki Türk bayraklarının kaldırılmasını Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "Türkiye'ye bundan böyle ucuz doğalgaz yok" çıkışı takip etmişti. Enerji Bakanı Taner Yıldız, bugün konuyla ilgili bir açıklama yaparak Aliyev'in yanlış bilgilendirildiğini ve gelinen noktaya çok üzüldüğünü belirtti. Bakan Yıldız, Aliyev'in "Türkiye'ye artık ucuz doğalgaz yok" restine ise "Azerbaycan'a geriye dönük fiyat farkını ödeyeceğiz" şeklinde karşılık verdi.





