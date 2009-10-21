"Geriye dönük fiyat farkını da öderiz"

Enerji Bakanı Yıldız, Aliyev'in "Türkiye'ye artık ucuz doğalgaz yok" restine "Geriye dönük fiyat farkını öderiz" karşılığını verdi.
Ermenistan ile imzalanan protokolün ardından gerilen
Türkiye-Azerbaycan ilişkileri doğalgaz krizine dönüşüyor.
Azerbaycan'daki Türk şehitliğindeki Türk bayraklarının kaldırılmasını
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "Türkiye'ye bundan böyle ucuz doğalgaz
yok" çıkışı takip etmişti. Enerji Bakanı Taner Yıldız, bugün konuyla
ilgili bir açıklama yaparak Aliyev'in yanlış bilgilendirildiğini ve
gelinen noktaya çok üzüldüğünü belirtti. Bakan Yıldız, Aliyev'in
"Türkiye'ye artık ucuz doğalgaz yok" restine ise "Azerbaycan'a geriye
dönük fiyat farkını ödeyeceğiz" şeklinde karşılık verdi.