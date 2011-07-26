-"GENELKURMAY'IN AÇIKLAMASI TATMİNKAR" ANKARA (A.A) - 26.07.2011 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Silvan'da 13 askerin şehit edilmesine ilişkin Genelkurmay Başkanlığının açıklamasıyla ilgili ''Bence tatminkardır'' değerlendirmesinde bulundu. Swiss Otel'de düzenlenen Mısır Milli Günü Resepsiyonuna katılan Çelik, Silvan'da 13 askerin şehit edilmesiyle ilgili Genelkurmay Başkanlığı açıklamasıyla ilgili soru üzerine, açıklamayı detaylı olarak okuduğunu söyledi. Kamuoyunun kafasında soru işaretleri oluşturan bazı hususlarla ilgili konunun yargıya intikal ettirilecek ve derinlemesine bir soruşturma yapılacak olmasının önemine dikkati çeken Çelik, şöyle konuştu: ''Açıklamada detaylı olarak askeri açıdan olayın nasıl geliştiği, prosedürlere uygun olarak müdahale edilip edilmediği hakkında ayrıntılı bilgi var. Ama görünen o ki -kuşkusuz 13 şehidin acısı içimizde hala tazedir- kamuoyunda oluşan sorular karşısında Genelkurmayımızın detaylı bir araştırma yapıyor olması, konuyu yargıya intikal ettirerek, bütün soru işaretlerini giderecek açıklıkta bir tutum geliştirmesi kuşkusuz son derece kıymetlidir. Dolayısıyla açıklama bence tatminkardır.''