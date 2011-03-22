-"GENÇLERİ SAHALARA ÇEKMEK İSTİYORUZ" ANKARA (A.A) - 21.03.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, gelecek yıl spor tesisleri açısından çok farklı yatırımlara gireceklerini belirterek, ''81 vilayette ve ilçelerinde sentetik çim sahaları yaparak gençlerimizi, kötü alışkanlıklara gitmekten alıkoymak, onları buralara çekmek istiyoruz'' dedi. Başbakan Erdoğan, TRT-1'de yapımcılığını ve sunuculuğunu Ersin Düzen'in yaptığı ''1'e 1 Futbol Özel'' programının canlı yayın konuğu oldu. Eski futbolcular Sergen Yalçın ve Hakan Şükür'ün de katıldığı programın, kendisine gündemin dışına çıkma fırsatı verdiğini belirten Erdoğan, ''Sizden sonra yeniden gündemin içine gireceğim'' ifadelerini kullandı. Ersin Düzen'in, ''Futbol sevdanız ilk kez nasıl başladı?'' sorusu üzerine Erdoğan, ''Futbol sevdası, bizim için imam hatip okulu yıllarında olan bir süreçti. Önceleri mahalle aralarında oynanan futbol vardı, daha sonra amatör kümede. Benim profesyonel futbol yaşamım yok. Amatör kümede başladı, amatör kümede bitti'' ifadelerini kullandı. Futbol yaşamıyla birlikte STK'lardaki ve siyasi partilerin gençlik kollarındaki çalışmaları ile iş hayatını da bir arada yürüttüğünü belirten Başbakan Erdoğan, ''Gerçekten zevk alarak yaptığım bir meşgaleydi. Elimde spor çantamla Kasımpaşa'dan Gümüşsuyu'ndaki İETT Spor Kulübümüze giderdim. Aynı şekilde Camialtı'nda da böyle devam etti. Bu şekilde yaklaşık 15 yılımızı doldurduk ama İETT bizim için adeta yarı profesyonel gibiydi. Çünkü oranın maaşlı işçisiydim, orada işçi kadrosunda futbol oynuyorduk'' dedi. Futbol oynadığı dönemlerde, bir idolünün bulunup bulunmadığına ilişkin bir soruya da Erdoğan, ''Tabii rahmetli Metin Oktay bizim çocukluk dönemimizde çok çok önemliydi'' diye cevap verdi. Hakan Şükür'ün, Başbakan Erdoğan'ın, hemen hemen her mevkide futbol oynadığını hatırlatması üzerine de Erdoğan, ''Doğrudur, en son işte liberoyduk, orada işi noktaladık'' dedi. Şükür'ün ''Zaten ayaküstü paslarınıza, 'Beckenbauer' deniyormuş, Fenerbahçe'nin transfer teklifine kadar uzanan futbolculuğunuz olmuş'' ifadeleri üzerine de Başbakan Erdoğan, ''(Toma) Kaleperoviç'in olduğu zamanda İETT ile bir İstanbul şampiyonluğumuz vardı, bizi Vefa'da gelip izlemişlerdi'' yanıtını verdi. Başbakan Erdoğan, futbolculuğu döneminde, çim sahalarda top oynamadıklarına dikkati çekerek, ''Kış mevsiminde oynadığınız zaman düştüğün anda bütün derileriniz soyulurdu. Şimdi çim saha yapıyorsun, beğendiremiyorsun'' diye konuştu. -''81 VİLAYETTE VE İLÇELERİNDE SENTETİK ÇİM SAHALARI YAPACAĞIZ''- Sunucu Ersin Düzen'in, ''Ünlü bir futbolcu olduğunuzu hayal eder miydiniz?'' sorusunu Erdoğan, ''İlk dönemlerde oldu da rahmetli babam istemiyordu. Sonra tabii ben STK'lar ve siyasetle iç içe olunca, bunlar hayatımda çok daha önemli bir yer almaya başladı ve bu defa futbol benim için ikinci sıraya düşmüş oldu. Siyaset ağırlık kazandı ve siyasette yürüme kararını verdik. O yolda yürüdük ve zaten 12 Eylül harekatıyla beraber futbolu bıraktım ve ağırlıklı olarak siyasete girdim'' şeklinde yanıtladı. Kendisinin ve hükümetin, spora ve sporcuya verdiği desteğin hatırlatılması üzerine de Erdoğan, ''Bunların tabii lobileri var. Eğer bunları yapmaz ve belli teminatları vermezseniz olmaz. Biliyorsunuz 2014 Dünya Bayanlar Basketbol Şampiyonası'nı, 2013 Akdeniz Oyunları'nı aldık. Onunla ilgili de sadece teminatı vermiyorsunuz, belli kulisler, lobiler yapıyorsunuz'' dedi. Türkiye'nin altyapı itibarıyla çok önemli bir konuma geldiğini, statların UEFA standartlarında yapıldığını belirten Erdoğan, başta İstanbul olmak üzere, birçok ilde çok büyük spor tesisleri inşa edildiğini, mevcutlarının da yenilendiğini hatırlattı. Başbakan Erdoğan, gelecek yıl çok daha farklı yatırımlara gireceklerini söyledi. 81 vilayette ve ilçelerinde sentetik çim sahalarının yapılmasını istediğini belirten Erdoğan, ''Orada gençler futbol maçlarını yapabilecekler. Arzum, gençlerimizi, kötü alışkanlıklara gitmekten alıkoyup, onları buralara çekebilmek'' diye konuştu. Bunların yanı sıra, çok amaçlı spor salonları yapmayı istediklerini dile getiren Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin, okulların bahçelerinde inşa ettiği spor salonlarını örnek gösterdi. Okullardaki bu salonları, hafta sonları ailelere de açmak istediklerini ifade eden Erdoğan, ''Şimdi yeni yaptığımız okul projelerinin içinde bunlar var. Okul, tüm bu sosyal donatılarıyla birlikte inşa edilecek. İnanıyorum ki genç kuşaklar önümüzdeki dönemlerde bu imkanlara sahip olacaklar'' dedi.