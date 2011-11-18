-"Gençleri en iyi şekilde eğitmenin mücadelesini yürütüyoruz" BİTLİS (A.A) - 18.11.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Birileri gençleri oy deposu olarak görürken, biz gençleri siyasetin bizatihi aktörü olarak gördük ve görüyoruz. Birileri gençlerin eline taş tutuştururken, molotofkokteyli verirken, biz gençlerin eline kalem kağıt veriyor, bilgisayar veriyor, gençleri en iyi şekilde eğitmenin mücadelesini yürütüyoruz'' dedi. Erdoğan, İsmail Eren Spor Tesisleri'nde düzenlenen AK Parti Bitlis İl Gençlik Kolları Kongresi'ne katıldı. 12 Haziran Genel Seçimlerinde, Bitlis'in yüzde 51 oy oranıyla bir kez daha AK Parti dediğini belirten Başbakan Erdoğan, bu başarıdan dolayı tüm partilileri kutladı. Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: ''Şunu çok iyi bilmenizi istiyorum; AK Parti'nin Gençlik Kolları, diğer partilerin gençlik kolları gibi sanal değildir, hayali değildir, kağıt üzerinde değildir. Gençler, bu hareketin en merkezindedir. Gençlik, bu hareketin ruhudur, heyecanıdır, dinamizmidir. Bakın, öyle siyasi partiler var ki kongrelerini bırakınız salonlarda yapmayı, bırakınız böyle binlerce gencin önünde yapmayı, İstanbul gibi büyük bir şehirde dahi gençlik kolları kongrelerini sadece 300-500 kişiyle yapıyor, çoğu zaman il kongrelerini genel merkezlerinde 3-5 kişiyle topluyorlar. AK Parti ise, gençlik kollarının ilçe ve belde kongrelerini coşku içinde topladı ve tamamladı.'' Şu ana kadar 32 ilde gençlik kolları kongrelerinin yapıldığını hatırlatan Erdoğan, bugün Bitlis'te, 33. il gençlik kongresini yine coşku, heyecan, kardeşlik içinde ve demokrasi atmosferinde gerçekleştirdiklerini söyledi. Başbakan Erdoğan, gençlerin siyasette ne kadar aktif yer aldığını ve siyasette ne kadar belirleyici olduğunu görmek isteyenlerin bugün Bitlis'e bakmaları gerektiğini dile getirdi. Erdoğan, şunları kaydetti: ''Bizim için gençler, asla ve asla ucuz iş gücü değildir. Bizim için gençlik kolları, sadece pankart asan, bayrak asan, süsleme yapan, broşür dağıtan birimler asla değildir. Bizim için gençler, bu ülkenin geleceğidir. Bizim için gençler, siyasetin heyecanıdır, dinamizmidir, siyasetin asil ve coşkulu damarıdır. İşte onun için, 12 Haziran seçimlerinde, Gençlik Kollarımızdan yetişmiş tam 16 arkadaşımız milletvekili seçildi. Sizlerle aynı süreçlerde bulunmuş, aynı heyecanı yaşamış, aynı gelecek tasavvurunu kurmuş 16 arkadaşınız, şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisinde sizleri temsil ediyor. Birileri gençleri oy deposu olarak görürken, biz gençleri siyasetin bizatihi aktörü olarak gördük ve görüyoruz. Birileri gençlerin eline taş tutuştururken, molotofkokteyli verirken, biz gençlerin eline kalem kağıt veriyor, bilgisayar veriyor, gençleri en iyi şekilde eğitmenin mücadelesini yürütüyoruz. Birileri, gençlerin elinden tutup, öldürmeye ve ölmeye sevk ederken biz, gençleri yaşatmanın, gençler üzerinden kardeşliğin, dayanışmanın mücadelesini veriyoruz.''