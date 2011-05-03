-"GENÇ MUSTAFA"YA 4,5 YIL HAPİS TALEBİ ANKARA (A.A) - 03.05.2011 - ''Genç Mustafa'' adlı çizgi romanda, ''Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret edildiği'' iddiasıyla, eseri kaleme alan Yalın Alpay ve çizimleri yapan Barış Keşoğlu hakkında 1 yıl 6'şar aydan 4 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Davanın açıldığı Adalar Asliye Ceza Mahkemesi, tensiple birlikte yetkisizlik kararı vererek, dosyayı Kartal Asliye Ceza Mahkemesine gönderdi. CHP Manisa Milletvekili Şahin Mengü, Atatürk'ün hayatının resmedildiği çizgi roman nedeniyle Alpay ve Keşoğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusunda, ''Atatürk, hiçbir resmi belgeye ve veriye dayanmayan tamamen kurgu/senaryo şeklindeki çizimlerle; Osmanlı sarayında yumrukla, sopayla dayak yiyen, işkence gören, kafası yerde tekmelenen bir aciz, zavallı konumunda resmedilerek küçük düşürülmüş ve aşağılanmıştır'' iddiasına yer verilmişti. Kitabın önsözünde de ''çizgi romanın, Atatürk'le ilgili bir hesaplaşma ürünü olduğunun ve Atatürk'ü bugüne kadar algılanandan farklı bir biçimde algılatma amacı taşıdığının'' ifade edildiği kaydedilen suç duyurusunda, Alpay ve Keşoğlu'nun, ''Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret'' ettiği savunulmuştu. Adalar Cumhuriyet Başsavcılığı, Alpay ve Keşoğlu hakkında, ''Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunun'' 1/1'inci ve 2/1'inci maddeleri uyarınca Adalar Asliye Ceza Mahkemesinde dava açtı. Alpay ve Keşoğlu'nun, ''Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret edildiği'' gerekçesiyle 1 yıl 6'şar aydan 4 yıl 6'şar aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları istendi. Adalar Asliye Ceza Mahkemesi ise tensiple birlikte yetkisizlik kararı vererek, dosyayı Kartal Asliye Ceza Mahkemesine gönderdi. Mahkemenin gerekçeli kararında, çizgi romanın yayınevinin adresinin Büyükada'da gösterildiği, ancak adreste matbaa ya da basıma ilişkin herhangi bir faaliyetin bulunmadığı belirtildi. Polis memurlarının tutanaklarına göre, Alpay'ın adadaki adreste yaz aylarında ikamet ettiği kaydedilen kararda, Yalın Alpay'ın, çizgi romanın Kartal'daki bir matbaada bastırıldığını ifade ettiği bildirildi. Kararda, bu kapsamda, çizgi romanın Kartal'da basıldığının anlaşıldığı kaydedilerek, bu sebeple davaya Kartal 2. Asliye Ceza Mahkemesinin bakması gerektiği yer aldı.