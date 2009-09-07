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"Gemi kazası Madonna yüzünden oldu"

Bulgar din adamlarından Madonna’ya ilginç suçlama: “15 Bulgar vatandaşının öldüğü gemi kazası Madonna yüzünden oldu! “

07 Eylül 2009 03:00

Bulgar din adamlarından Madonno’ya ilginç suçlama: “15 Bulgar vatandaşının öldüğü gemi kazası Madonna yüzünden oldu! “

Makedonya'daki Ohri Gölü'nde 15 Bulgar vatandaşının ölümüne neden olan 'İlinden' gemisinin batması, Bulgar Ortodoks din adamlarınca başkent Sofya'da 29 Ağustos'ta yapılan Madonna konserine bağlandı.

Bugün Filibe kentinde ölenlerin anısına düzenlenen dini törenden sonra konuşan Filibe Mitropoliti Nikolay, 'Kaza, Madonna konseri yüzünden oldu' dedi.

Cumhurbaşkanı Georgi Pirvanov, başbakan Boyko Borisov ve parlamento başkanı Tzetzka Tzaçeva'nın katıldığı 'Sveta Bogoroditza' Kilisesi'nde yapılan törenden sonra BTV adlı en büyük özel TV kanalına konuşan Mitropolit Nikolay, 'Biz uyarmaya çalıştık, kimse sesimizi dinlemedi' diye konuştu.

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