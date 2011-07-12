-"GEÇMİŞTEN DOSTLUK ÇIKARMAK GEREK" SOFYA (A.A) - 11.07.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ''Ortak tarihimiz, geçmişten dostluk çıkarmak gerektiğini bize öğretmiştir. Tarihten gelen bu anlayış temelinde, Bulgaristan ile ilişkilerimizi halklarımızın menfaatleri doğrultusunda her alanda daha da geliştirmeyi arzu etmekteyiz'' dedi. Cumhurbaşkanı Gül eşi Hayrünnisa Gül ile birlikte Bulgaristan Cumhurbaşkanı Georgi Pırvanov ve eşi Zorka Pırvanova tarafından onuruna verilen resmi akşam yemeğine katıldı. Gül, yemekte yaptığı konuşmasına ''Bulgaristan'a geldiğimiz andan itibaren bana, eşime ve heyetime gösterilen sıcak misafirperverlik için teşekkür ediyorum. Güzel ülkenizde bir kez daha bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bulgaristan'a Cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk kez gerçekleştirdiğim bu resmi ziyaret, benim için özel bir önem taşımaktadır'' diyerek başladı. Cumhurbaşkanı Gül, ''Asırlarca iç içe yaşayan Türk ve Bulgar halkları, paylaştığımız hayatın somut mirası olan kültürel değerlerimiz ve insani bağlarımız, ilişkilerimize ayrı bir anlam kazandırmaktadır'' dedi. Türkiye ve Bulgaristan'ın, sadece coğrafi değil, siyasi anlamda da komşuluğun ve yakınlığın bölgedeki en önemli örneği olduğunu ifade eden Gül, ''İyi komşuluk ilişkileri, halklarımızın arasında kök salan kuvvetli bağların temelini oluşturmuştur. Ortak tarihimiz, geçmişten dostluk çıkarmak gerektiğini bize öğretmiştir. Tarihten gelen bu anlayış temelinde, Bulgaristan ile ilişkilerimizi halklarımızın menfaatleri doğrultusunda her alanda daha da geliştirmeyi arzu etmekteyiz'' diye konuştu. İki dost ülke olarak, başta Karadeniz ve Balkanlar olmak üzere, önemli bölgesel platformlarda ortaklık ve dayanışma içinde bulunulduğunu belirten Gül, Ayrıca, NATO ittifakı içinde ve Avrupa Birliği çerçevesinde yakın işbirliği yürüttüklerini kaydetti. Gül, ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesinin de memnuniyet verici olduğunu vurguladı. -''TÜRKİYE'NİN EN HALİSANE ARZUSU''- ''Bulgaristan Türkleri'ni ülkelerimiz arasında müstesna bir köprü olarak görmekteyiz'' diyen Cumhurbaşkanı Gül, Türk asıllı Bulgar vatandaşlarının Bulgaristan'da eşit ve müreffeh fertler olarak huzur içinde yaşamalarının, Türkiye'nin en halisane arzusu olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Gül, şunları kaydetti: ''Türk toplumu mensuplarıyla yarın bir araya geleceğim Şumnu şehri, aslında sembolik olarak ilişkilerimizin geleceğine ışık tutan bir özelliğe sahiptir. Şumnu, yaşadığı dönemde dünyada kuvvetiyle nam salmış efsanevi güreşçi Koca Yusuf'un doğum yeridir. Türkiye ile Bulgaristan, bölgelerinde ve uluslararası planda, zamanında Koca Yusuf'un gücüyle yaptığı etkiyi, günümüzde komşuluk geleneğinden esinlenerek bölgesel sahiplenme anlayışıyla canlandırabilecek bir potansiyel barındırmaktadır. Bu potansiyeli, ilişkilerimizdeki ivmeyi muhafaza etmek suretiyle önümüzdeki dönemde tümüyle harekete geçireceğimize kesinlikle inanıyorum.'' Gül, gerçekleştirdiği bu ziyaretin, Türkiye ile Bulgaristan arasındaki dostane ilişkilerin ve işbirliğinin daha da ileri bir seviyeye taşınmasına önemli katkı sağlayacağını ifade ederek, ''Son birkaç yıllık dönemde ülkelerimiz arasındaki karşılıklı ziyaretlerin yoğunluğu da bu kanaatimi pekiştirmektedir'' diye konuştu.