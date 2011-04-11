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Dünya

"GBAGBO GÖZALTINA ALINDI" PARİS (A.A)

11 Nisan 2011 19:24

-"GBAGBO GÖZALTINA ALINDI" PARİS (A.A) - 11.04.2011 - Fildişi Kıyısı'ndaki Fransız özel birliklerinin Laurent Gbagbo'yu gözaltına alarak muhalefet liderlerine teslim ettiği bildirildi. Gbagbo'nun Fransa'daki danışmanı Toussaint Alain, Reuters'a yaptığı açıklamada "Gbagbo özel Fransız birliklerince ikametgahında gözaltına alındı ve muhalefet liderlerine teslim edildi" dedi. Fransa'ya ait helikopterlerin bugün devlet başkanlığını bırakmayan Laurent Gbagbo'nun konutunu bombaladığı, 30 kadar zırhlı aracın da Gbagbo'nun konutuna doğru ilerlediği bildirilmişti. BM ve Fransa, ağır silahlarını etkisiz hale getirmek için Gbagbo'nun konutu da dahil olmak üzere birçok stratejik bölgeyi dünden bu yana bombaladığını açıklamıştı. Uluslararası toplum devlet başkanı olarak Alassane Uattara'yı tanıyor ve Gbagbo'nun çekilmesini istiyor.

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