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"GAZZE'YE YENİ FİLO ENGELLENEMEZ"  KONYA (A.A)

31 Mayıs 2011 00:16

-"GAZZE'YE YENİ FİLO ENGELLENEMEZ"  KONYA (A.A) - 30.05.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Gazze'ye ikinci yardım filosunun hükümetçe engellenmesi talepleri konusunda, demokratik hükümetlerin, vatandaşlarının Gazze'ye yeni bir filo göndermesini engelleyemeyeceğini söyledi. Ahmet Davutoğlu, Konya'daki evinde Reuters'a verdiği mülakatta, demokratik otoritenin hukuksuz bir ablukaya yönelik sivil inisiyatifi engelleyemeyeceğini belirterek, ''Hiçbir demokratik ülke, Sivil Toplum Kuruluşları üzerinde tam kontrolü olduğunu düşünemez'' diye konuştu.  BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun'un, İsrail'e ikinci bir yardım filosunun gidişinin engellenmesi konusunda çağrı yaptığının hatırlatıldığı haberde, Davutoğlu'nun, ''yeni bir filo konusunda uyarılması gerekenin İsrail olduğunu vurguladığı, İsrail'in Orta doğu'da değişen realiteleri tanıması gerektiğini kaydettiği'' belirtildi. ''Kimse, Türkiye ve diğer BM üyesi ülkelerden geçen yıl 9 sivilin öldürüldüğünü unutmasını beklememelidir'' diye konuşan Davutoğlu, tüm taraflara mesajının açık olduğunu belirterek, ''Aynı trajedi tekrarlanmamalı'' dedi. Davutoğlu, Türkiye'nin taleplerini yineleyerek, İsrail'den Gazze'deki ablukayı kaldırmasını, Mavi Marmara olayı nedeniyle özür dilemesi ve tazminat ödemesini istedi. Uluslararası toplumun, BM İnsan Hakları Konseyi'nin ''İsrail'in eyleminin hukuk dışı olduğu'' yönündeki raporuna rağmen, İsrail'i hesap vermeye çağırmadığını belirten Davutoğlu, ''Sonuç ne? Bir üye devletin uluslararası hukuktan üstün olduğunu mu düşünmeliyiz?'' dedi. 

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