"Gazze'ye atom bombası atalım"

İsrailli parlamenter Avigdor Lieberman, ülkesinin hemen dibindeki Gazze'ye atom bombası atılmasını istedi.



İsrail'de yayımlanan Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, aşırı sağcı siyasetçisi Lieberman, Hamas iktidarda olduğu müddetçe İsrail'in güvende olamayacağını söyledi ve kente atom bombası atılmasını istediğini ima etti. "Hamas'a karşı ABD'nin II. Dünya Savaşı'nda Japonya'ya yaptığını yapalım" diyen Lieberman, "Gazze'yi işgal etmek gereksiz" dedi.



Zaten 'sabıkalı'



İsrail Beyteynu Partisi'nden parlamento üyesi olan Lieberman'ın bir önceki icraatı, Arapları temsil eden partinin seçimlere girmesinin engellenmesi olmuştu.



Lieberman'ın bu açıklaması, seçim öncesi en sert sağcı olmanın İsrail'de oy anlamına gelmesinden kaynaklanıyor. İsrail ordusunun kentte karşılaştığı şiddetli direnişin ardından kayıplar vermesiyle, Hamas'ın alt edilemeyeceğinin yüksek sesle söylenmeye başlanmasından bu yana, politikacılar "toplu katliam" isteklerini dile getirmekte beis görmüyorlar.



Ancak İsrail'de propaganda ile icraat arasındaki sınırların belirsiz olduğunu iddia edenler, ülkenin Gazze savaşında kontrolden çıkmaya başladığına işaret ediyor ve Lieberman'ın dehşet verici açıklamasını benimseyen çok sayıda devlet görevlisi olduğunu belirtiyorlar.



