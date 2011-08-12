-"Gazze" Somali'ye yardım için yola çıkacak İSTANBUL (A.A) - 12.08.2011 - Somali'ye insani yardım malzemesi götürecek olan ''Gazze'' adlı ''Somali Yardım Gemisi'', yükleme işlemleri tamamlandıktan sonra Pazar günü Zeyport Limanı'ndan yola çıkacak. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfınca organize edilen yardım kampanyası kapsamında içerisinde un, şeker, mama, pirinç, mısır, makarna ve süt tozu gibi gıda maddelerinin yanı sıra medikal malzemeler de bulunan 3 bin tonluk yardım gemisi, Somali'ye doğru yol almak için Zeyport Limanı'ndan Pazar günü demir alacak. İstanbul'dan ayrıldıktan sonra Mersin Limanı'ndan da yardım malzemelerinin yükleneceği gemi, Süveyş Kanalı'ndan geçerek Somali'nin başkenti Magodişu'ya ulaşacak. İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım, İHH kurulduğundan bugüne birçok afet ve savaş bölgesinde yardım amaçlı bulunduklarını, ilk defa bu kadar sayıda insanın açlıktan ve susuzluktan kaçtığına şahit olduklarını söyledi. Afrika'da binlerce insanın yemek bulamadığı için vefat ettiğini, çocuklarını kaybettiğini ifade eden Yıldırım, ''Afrika aslında tarihinde birçok medeniyeti içinde barındırmıştır. Afrika'nın bu hale gelmesinin sebebi sömürgedir. Yani parayı elinde tutan güçlerdir. Yoksa Afrikalı insanın aklı ve zekası çoğu yerde beyaz insandan ileridir. Kendi ülkesinde tarım yaptığı zaman, hayvancılıkla uğraştığında, sanayisini kurduğunda o verimli topraklar sadece Afrika'ya değil, dünyaya yeter'' diye konuştu. Sömürgecilik mantığı nedeniyle bugün Afrikalı insanlarda çalışma kültürünün unutturulma gayreti içine girdiğini dile getiren Yıldırım, Afrika'nın birçok bölgesinde insanların yemek bulamadığı için açlıktan öldüğünü ifade etti. Türkiye'de devletin, milletin, sivil toplum kuruluşlarının el ele vererek Afrika halkının yanında olduklarını anlatan Yıldırım, ülkenin birçok ilinde yardım kampanyalarının düzenlendiğini ve bu yardımları Somali'ye götürme gayreti içine girildiğini söyledi. İHH olarak 10 yıldır Afrika'da, özellikle Somali'de çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirten Yıldırım, burada su kuyuları açtıklarını, 10 bini aşkın yetimin ihtiyaçlarını karşıladıklarını dile getirdi. Yıldırım, yardım malzemelerini yükleme işlemleri devam eden ''Gazze'' adlı geminin Pazar günü yola çıkacağını söyledi. ''Mavi Marmara'' gemisiyle birlikte Gazze'ye giden geminin, Somali'de yükünü boşalttıktan sonra Kuveyt'e, Umman'a ve Bahreyn'e gideceğini, buradan da yardım malzemelerini alacağını söyleyen Yıldırım, gelecek hafta içinde 4 bin tonluk yardım malzemesini Somali'ye ulaştıracak ikinci gemiyi yola çıkaracaklarını ifade etti.