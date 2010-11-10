-"GAZETECİLERİN YIPRANMA HAKKI GERİ GELMELİ" ORDU (A.A) - 10.11.2010 - Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay, ''Bir gazeteci olarak, gazetecilerin yıpranma hakkının geri gelmesi gerektiğine inanıyorum'' dedi. Ordu Valisi Orhan Düzgün'ü ziyaret eden Atalay, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sosyal Güvenlik Yasa Tasarısı kapsamında gazetecilerin yıpranma haklarının kaldırıldığının hatırlatılması üzerine Atalay, gazetecilerin yıpranma haklarının tekrar geri getirilmesi için uğraş verdiklerini ve konuyu Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a taşıdıklarını ifade etti. Atalay, şunları söyledi: ''Bu, basına bir ayrıcalık değildir. Mesleğiyle ilgili yıpranmadaki farklılık sebebiyle elde etmesi gereken bir haktır, biz böyle görüyoruz. Çünkü benim en stresli günlerim gazetecilik yaptığım yıllar. Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki çalışmalarımızda bayramda dahi izin yapmıyorduk. Ama her iki kurumdaki stresten daha fazlası gazetecilikteki stres. Gazeteciler gece uyuyamıyor, bunu kabul etmek gerekir. Bunu da çalışanlar bilir. Bir gazeteci olarak, gazetecilerin yıpranma hakkının geri gelmesi gerektiğine inanıyorum.'' -SARI BASIN KARTLARI- Atalay, sarı basın kartlarıyla ilgili bir başka soru üzerine de sarı basın kartlarının büyük şehirler dışındaki kentlerde fazla tanınmadığını belirtti. Özel sektörün yanı sıra bazen devlet kurumlarında da sarı basın kartı ile ilgili sıkıntıların yaşandığını dile getiren Atalay, ''Yasalar içinde sarı basın kartlarının işlevleriyle ilgili maddeler yer alıyor. Ancak bunun için ayrıca genelge lazım. Bu da uyum içinde yapılacak bir işbirliği ile mümkündür. Bu sorunu da gerekli yerlere ilettik'' diye konuştu.