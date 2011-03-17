-"GAZDAN" 1 MİLYON DOLAR KAZANACAKLARDI ANKARA (A.A) - 17.03.2011 - Cep telefonuna indirilen ve birbirinden değişik ''gaz çıkarma'' sesi çıkaran bir uygulama, açık artırmaya çıkarıldı. Alınan bilgiye göre, akıllı cep telefonu satışlarının artmasına paralel olarak bu telefonlarda kullanılan uygulama sayısı da artıyor. Birbirinden değişik uygulamalar ücretli ve ücretsiz olarak yüklenebilirken, bazı uygulamalar binlerce kişi tarafından cep telefonlarına indiriliyor. Apple'ın iPhone uygulaması iFart'ın yazılım haklarını Ebay üzerinden satışa çıkaran ve 1 milyon dolar isteyen Infomedia şirketi ise 55 bin 513 dolarlık teklif aldı. iTunes üzerinde 0,99 dolara satılan, yaklaşık 14 MB büyüklüğündeki iFart isimli uygulama, piyasaya sürüldüğü Aralık 2008'den hemen hemen iki yıl sonra bu ay, yazılımcısı tarafından telif hakları ile eBay açık artırma sitesi üzerinden 1 milyon dolar ücretle satışa sunuldu. Sitede 10 gün süren artırmada 21 teklif ile rakam 55 bin 513 dolara yükseldi, ancak şirketin belirlediği minimum satış rakamına ulaşamadığı için alışveriş gerçekleşmedi. iFart uygulaması, önceden kaydedilmiş farklı ''gaz çıkarma'' seslerinin zaman ayarlı olarak çalınması temeline dayanıyor.