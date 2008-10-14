"Galibiyetle döneceğiz"



Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Murat Başesigoğlu, milli takımda çok sayıda eksik futbolcu bulunduğunu ancak, sahaya çıkacak futbolcuların milli forma sorumluluğunu bilincinde olduğunu ve Estonya karşısında Türk milletine bir mutluluk daha yaşatacaklarına inandığını söyledi.



Bakan Başesgioğlu, federasyonunun yeni binasının açılış töreninin ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Dünya kupası elemelerinde Estonya ile deplasmanda karşılaşacak olan milli takımda çok sayıda eksik olduğunu belirten Bakan Başesgioğlu yine de sahada galibiyetle ayrılacaklarına inandığını kaydetti.



Estonya maçından galibiyet beklediklerini ifade eden Başesgioğlu, "Kritik maçta Bosna-Hersek'i mağlup ederek önemli bir üç puanı aldık. Estonya maçından da iyi bir sonuç bekliyoruz. Eksiklerimiz ve sakatlarımız var. Ancak milli takım forması ile sahaya çıkacak olan 11 çocuğumuz o formanın sorumluluğunu gayet iyi biliyor. Sonuna kadar mücadele edeceklerdir. Galibiyetle Estonya'dan döneceklerine inanıyorum" diye konuştu.



Bakan Başesgioğlu, milli takımın Türk halkını zaferlere alıştırdığının altını çizerek Estonya karşısında da milli takımın Türk halkına yeni bir mutluluk yaşatacağına inandığını dile getirdi.



