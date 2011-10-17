-"Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum" İSTANBUL (A.A) - 16.10.2011 - Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor'u sahasında 2-1 yenen Galatasaray'da İsveçli futbolcu Johan Elmander, galibiyeti hak ettiklerini söyledi. Elmander, karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında, önemli bir rakibe karşı zor bir maç oynadıklarını belirterek, ''Giderek kötüleşen saha koşullarında oynadık. Ama bunlara rağmen top oynamak isteyen, mücadele eden bir Galatasaray vardı. O yüzden böyle bir galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum'' dedi. Forvet mevkisinde görev alan takım arkadaşları Milan Baros ve Sercan Yıldırım'ın çok kaliteli oyuncular olduğunu ifade eden Elmander, bu oyuncuların arkasında olduğunu bilmenin kendisine ekstra bir motivasyon sağladığını dile getirdi. Sarı-kırmızılı takımın Çek oyuncusu Tomas Ujfalusi de kötü saha şartlarında mücadele ettiklerini anlatarak, ''Zor bir rakip ile oynadık. Saha şartları da çok kötüydü. Ancak bakığımızda Bursaspor'un girdiği çok önemli pozisyon yoktu. O yüzden çok önemli 3 puan aldık'' dedi. Öte yandan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Ali Dürüst, stattan ayrılırken basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Bursaspor karşısında son dakikalarda atılan golle güzel bir galibiyet aldıklarını belirterek, basketbolda elde ettikleri başarılarla birlikte mutlu günler geçirdiklerini söyledi. Dürüst, kötü olan saha zeminini ile ilgili kısa sürede bir çalışma yapmalarının mümkün olmadığını da ifade etti. -Bursasporlu futbolcular- Bursasporlu futbolcu Adem Koçak, yenildikleri için üzgün oluklarını belirterek, ''İstanbul'a puan almak için gelmiştik. İlk yarı istediğimiz oyunu ortaya koyamadık, ama ikinci yarı daha istekliydik ve rakibimizi daha çok zorladık. Neticede de beraberliği yakaladık fakat konsantrasyon eksikliğiyle kalemizde ikinci golü gördük. Kaybettiğimiz için üzgünüz'' diye konuştu. Basser de Beşiktaş'a karşı da son dakikalarda yedikleri golle yenildiklerini hatırlatarak, ''Beraberliği yakalayarak zoru başarmıştık. O andan sonra yapmamız gereken kapanıp, beraberliği korumaktı, ama yapamadık'' dedi.