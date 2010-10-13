-"GALERİLERİN TAŞINMASI HAKSIZ REKABET OLUŞTURUR" ANKARA (A.A) - 13.11.2010 - Başkent Otomotivcileri Derneği Başkanı Aydın Erkoç, sıfır araç satışı yapan galericilerin, ikinci el araç satışı yaptıklarının herkes tarafından bilindiğini, böyle bir durumda kendilerinin şehir dışında bir komplekse gönderilerek, ikinci el araç satışı da yapan sıfır araç galerilerinin şehir merkezinde bulundurulmasının, haksız bir rekabete sebebiyet vereceğini savundu. Erkoç, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte dernek merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İçişleri Bakanlığı, Ankara Valiliği ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin Gölbaşı'na kurmayı planladığı ikinci el oto satış iş yerleri sitesiyle ilgili olarak, sektör dernekleriyle birlikte hareket edildiğine yönelik açıklama ve haberlerin gerçeği yansıtmadığını, yapılacak uygulamanın, çözüm üretmek bir yana, daha ciddi sorunları beraberinde getireceğini öne sürdü. Ankara'da faal olarak hizmet üretme çabasındaki 600 civarındaki otomotiv galerisinin, planlanan uygulama ile zor durumda bırakılacağını, 2 bin 500'e yakın çalışanın, işsizlikle karşı karşıya kalacağını savunan Erkoç, ''Oto galericilerin şehir içinde hayatı zorlaştırdığı, cadde ve sokakların araçlarla dolduğu gerekçesi, yapılacak düzenlemeler ve yaptırımlarla düzeltilebilecek bir sorundur. Nitekim bir iki galerinin yaptığı bu ihlallerin 600 galeriye mal edilmesi de sektöre büyük bir darbe vurmakta, tüm galerici ve çalışanları zor durumda bırakmaktadır'' dedi. Vergi işgaliye, stopaj, SSK, BAĞ-KUR, KDV ve tabela vergisi gibi devlete karşı olan sorumluluklarını harfiyen yerine getirerek katma değer oluşturduklarını, ancak, kayıt dışı oto satışı yapan kişilerin, istem dışı da olsa bu proje ile desteklendiklerini, kendilerinin şehir dışına gönderilmesinin kayıt dışı satışın önünü açtığını ve teşvik edildiğini ileri süren Erkoç, şöyle konuştu: ''Ayrıca, sıfır araç satışı yapan galericilerin, ikinci el araç satışı yaptıkları da herkes tarafından bilinmektedir. Böyle bir durumda bizlerin şehir dışında bir komplekse gönderilerek, ikinci el araç satışı da yapan sıfır araç galerilerinin şehir merkezinde bulundurulması haksız bir rekabete sebebiyet verecektir. İkinci el satışı yapan tüm yapılanmaların aynı sitede toplatılarak haksız rekabetin önlenmesi, yadsınamaz bir gerçektir. Bizler sektör temsilcileri olarak gerek İçişleri Bakanımız Sayın Beşir Atalay gerekse de Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Melih Gökçek ile diyalog halindeyiz. Kendilerine, şehir merkezine yakın en az iki proje olursa ve oto pazarlarının denetlenmesi hususu tarafımıza verilirse taşınma hususunda her türlü desteği vereceğimizi belirttik ve bugünden aynı söylemin arkasındayız. Fakat, ne yazık ki konunun birebir muhatabı olmamıza rağmen, görüşlerimiz dikkate alınmamış, bazı vekillerimiz tarafından da yaya trafiği ile ilgili tek sorun galerilerimiz gibi gösterilmiştir. Bugün sokakları, caddeleri, kaldırımları sadece galerilerin işgal etmediği, galerilerin taşınması ile de sorunların çözülmeyeceği aşikar. Pastane, lokanta, hastane gibi iş yerleri ve gerçek kişilere ait araçlar ne olacaktır? Tüm iş yerleri mi süreç içinde şehir dışına taşınacaktır? Dernek olarak, şehir trafiğiyle ilgili gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını, belirlenen standartlara uymayan iş yerlerine cezai işlemlerin kapatılmaya varıncaya kadar gerçekleşmesini canı gönülden diliyoruz.'' -''BİZİM ÖNERİLERİMİZ DE DİKKATE ALINSIN''- Erkoç, ''Lakin, işini yasal düzenlemelere ve standartlar doğrultusunda yapan esnafımızın da mağdur edilmemesi gerektiğini bir kere daha vurguluyor, merkeze yakın iki ayrı noktaya bizim de önerilerimizin dikkate alınacağı galericiler sitesinin, başkente yakışır donatılarla ve galeri estetiği baz alınarak oluşturulmasının, konunun tarafı kimseyi mağdur etmeyeceğine dair önerimizi yineliyoruz'' diye konuştu. Aynı zamanda oluşturulacak yapılanmanın, uygun koşullarla esnafa satılması gerektiğini de dile getiren Erkoç, ikinci el oto satış iş yerleri sitesinin yönetim ve işletilmesiyle ilgili derneklerine yetki verilmesi gerektiğini kaydetti.