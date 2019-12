-"GALATASARAYLILIK DÜŞTÜĞÜNÜZ YERDEN DAHA KUVVETLİ KALKMAKTIR" İSTANBUL (A.A) - 28.11.2010 - Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, 2-1 yenildikleri Beşiktaş derbisi sonrası üzgün olduklarını söyledi. Polat, karşılaşma sonrası stattan ayrılırken basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ''Alınan sonuçlardan memnun değiliz, çok üzüldük. Bunlar Galatasaray'ın alışık olmadığı neticeler. Bu işin bu hale gelmesinde, kimseyi tek tek bireysel suçlamayacağım ama herkesin, hepimizin katkısı var, bunu düzeltecek olan da bizleriz. Özellikle teknik heyet ve futbolcular. Onlar da aynı şeyi ifade ediyorlar. İllaki bu düşüşün bir yükselişi olacak. Onun için gayret göstereceğiz'' diye konuştu. Taraftarların istifa tezahüratlarının hatırlatılması üzerine Polat, ''Şimdi bakınız, Galatasaraylı olmak demek bir yere düştüğünüz vakit orada ağlamak demek değil, düştüğünüz yerden daha kuvvetli olarak kalkıp mücadele etmek demektir. Galatasaraylılık bu kadar ucuz değil, biz mücadelemizi vereceğiz'' şeklinde konuştu. Polat'ın bu sözlerinin ardından eşiyle birlikte başkanın yanına kadar gelen bir taraftar ağlamaklı bir sesle alınan kötü sonuçlar nedeniyle sitemde bulundu. Taraftar, ''Doğmamış çocuğumun rızkını verip geliyoruz. Her hafta para veriyoruz. Kötü sonuçlar...Artık bıktık. Bunlar ne zaman bitecek'' dedi. Başkan Polat da bunun üzerine açıklamalarına son vererek aracına binerek stattan ayrıldı. -GALATASARAYLI FUTBOLCU SERVET ÇETİN- Servet Çetin, kendilerine yakışmayan bir yerde olduklarını söyledi. Maçtan sonra yayıncı kuruluşa açıklamada bulunan Servet, ''Söylenecek fazla bir şey yok, işler kötü gitti mi ardı arkası kesilmiyor. İyi başladık ama talihsiz bir penaltı golünden sonra 1-0 geriye düştük. Demoralize olduk. Yine iyi başladık ama arkasını getiremedik. Bu hale sokanlar biz futbolcularız, buradan da biz çıkartacağız. İşler kötü gitti mi toparlanmakta zorlanıyoruz. Taraftarlarımız tepki gösteriyor, haklılar. Galatasaray'a yakışmayan bir yerdeyiz. Bizler taraftarlarımızdan daha çok üzülüyoruz. Kendimize çeki düzen vermemiz gerekiyor'' diye konuştu. Karşılaşmanın ikinci yarısında Teknik Direktör Gheorghe Hagi tarafından oyundan alınan Servet, değişikliğin kendisini şaşırtmadığını anlatarak, ''1-0 mağlup durumdaydık, hocamız takdirini bu yönde kullandı. Atak oyuncusu almak için bu da gayet normal. Artık bu dakikadan sonra ben çıkmışım, oynamışım gerçekten hiç önemli değil. Önemli olan bir an önce takımın toparlanması. Şu dakikadan sonra 'Benim oynamam gerek' diye bir düşünceye girme lüksümüz yok. Gerekirse ben hiç oynamasam da olur, yeter ki takımımız bir an önce toparlansın'' değerlendirmesinde bulundu.