-"GALATASARAY, GARAY'I KİRALIK ALMAYA ÇALIŞIYOR" MADRİD (A.A) - 27.06.2011 - Şenhan Bolelli - İspanyol AS gazetesi, Real Madrid'in Arjantinli defans oyuncusu Ezequile Garay'ın, Galatasaray tarafından kiralık alınabileceğini iddia etti. Real Madrid'in, Lens'te forma giyen Fransız defans oyuncusu Raphael Varane'yi transfer etmek üzere olduğuna işaret eden İspanyol gazetesi, Varane'nin gelmesi halinde Garay'ın gitme olasılığının daha da artacağını ileri sürdü. 24 yaşındaki defans oyuncusu Garay ile Galatasaray dışında Portekiz'in Benfica ve İspanya'nın Sevilla kulüplerinin de ilgilendikleri belirtilirken, sarı-kırmızılı kulübün daha ciddi bir öneri getirebileceği kaydedildi. 2007-2008 sezonu sonunda Racing Santander'den 10 milyon avro karşılığında Real Madrid'e gelen Garay için şu ana kadar önerilen en yüksek bonservis bedelinin 6 milyon avro olduğu yazılırken, Galatasaray'ın satın alma opsiyonu açık olarak 1 sezonluğuna bu futbolcuyu kiralama yoluna gitmek istediği ifade edildi. Real Madrid'den sezon başına 1,8 milyon avro alan Garay'a aynı ödemeyi Galatasaray'ın da taahhüt ettiği, çok zor da olsa Arjantinli futbolcunun Real Madrid'den bonservisini bedava vermesini talep edeceği öne sürüldü. Öte yandan, Galatasaray'ın transfer etmek için müzakerelerini sürdürdüğü Atletico Madrid'in Uruguaylı futbolcusu Diego Forlan'ın her geçen gün Madrid'de kalmaya daha yakın olduğu belirtildi. Forlan'ın, Beşiktaş, Galatasaray, Sao Paulo, Spartak Moskova ve El Wasi kulüplerinden gelen teklifleri geri çevirdiği ve Atletico Madrid'de teknik direktör Gregorio Manzano ile başlayacak yeni dönemi yaşamak istediği yorumu yapıldı.