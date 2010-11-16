-"FÜZE SAVUNMA SİSTEMİNDE MUTABAKATA YAKINIZ" MADRİD (A.A) - 16.11.2010 - Portekiz Dışişleri Bakanı Luis Amado, Türkiye'yi de çok yakından ilgilendiren, NATO'nun Avrupa'da kurmak istediği füze savunma sistemiyle ilgili olarak, ''Bir mutabakata, bugüne kadar hiç olmamış kadar yakınız'' dedi. Portekiz başkenti Lizbon'da 19-20 Kasım 2010 tarihlerinde yapılacak NATO Zirvesi hakkında gazetecileri bilgilendirme toplantısı yapan Amado, füze savunma sistemi konusuna vurgu yaparak, ''hemen bir başarı elde etme garantisi veremeyeceğini, ancak önemli bir mutabakat sağlamaya çok yakın olduklarını'' söyledi. Amado, ''Füze savunma sistemi meselesi, kollektif, ortak bir savunmaya geçiş anlamında Avrupa ve ABD'yi çok böldü. Ancak ABD ile NATO sistemlerinin birbirleriyle entagrasyonuyla ortak bir sisteme geçiş ve Rusya ile işbirliğinde ileriye doğru atılacak her adım Avrupa'nın güvenliği için iyi bir işarettir'' şeklinde konuştu. Portekiz Savunma Bakanı Augusto Santos Silva da, füze savunma sisteminin kurulması konusunda ilerleme kaydedildiğini ve Lizbon'daki zirvede ''büyük beklentiler'' olduğunu kaydederek, herşeye rağmen ''karar alınmadığını'' hatırlattı.