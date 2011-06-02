-"FUTBOLDA DOSTLUK OLMAZ" BRÜKSEL (A.A) - 02.06.2011 - Belçika Teknik Direktörü Georges Leekens, "Hiddink benim çok iyi bir dostumdur ama futbolda dostluk olmaz, sahaya kazanmak için çıkıyoruz. İlk maçı kaybettik ama yarın akşam kazanmak için elimizden geleni yapacağız" dedi. Leekens, karşılaşmanın yapılacağı Roi Baudouin Stadı'nın yakınındaki Belçika Futbol Federasyonu'nun binasında düzenlenen basın toplantısında, Türk gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sözlerine Türkçe ''Hoşgeldiniz arkadaşlar'' diyerek başlayan Leekens, 1992-1993 sezonunda çalıştırdığı Trabzonspor'u takip ettiğini, bordo-mavili ekibin çok iyi bir sezon geçirdiğini belirterek, Fenerbahçe'yi şampiyonluğu dolayısıyla kutladı. Türkiye ile çok önemli bir maça çıkacaklarını belirten Leekens, ''Türkiye'nin bir maç eksiği var. Yenersek avantajlı pozisyona geçiyoruz. Aksi takdirde çok kötü bir duruma düşebiliriz. Yarın akşam bütün ülke Belçika Milli Takımı'nın arkasında olacak'' dedi. Leekens, dün akşamki antrenmanda Lukaku'nun sakatlandığını, böylesine önemli bir mücadelede, Fellaini ve Dembele'den sonra bu futbolcudan da yoksun kaldıklarını bildirdi. Bu durumun Belçika Milli Takımı için çok kötü olduğunu belirten Leekens, ''Lukaku büyük bir yetenek. Yarınki maçta çok lazım olan bir oyuncuydu. Belçika adına çok üzücü. Lukaku, Fellaini, Dembele yarınki maçta yoklar. Bu takımı biraz etkiler çünkü uluslararası deneyimleri var. Elimizden geleni yapacağız'' diye konuştu. -''FUTBOLDA DOSTLUK OLMAZ''- Hiddink'in çok iyi bir dostu olduğunu belirten Leekens, sahaya kazanmak için çıktıklarını, bu nedenle futbolda dostluğun olmayacağını söyledi. Leekens, ''Hiddink benim çok iyi bir dostumdur ama futbolda dostluk olmaz, sahaya kazanmak için çıkıyoruz. İlk maçı kaybettik ama yarın akşam kazanmak için elimizden geleni yapacağız'' dedi. Takımının yüzde 80'inin hazır olduğunu bildiren Leekens, savunmada birkaç tercihinin olduğunu, yarın akşam için hazır olacaklarını ifade etti. Zorlanacakları bir maç olacağını vurgulayan Leekens, ''Türkiye'nin çok iyi oyuncuları var. Bir Avusturya, Kazakistan, Azerbaycan ile kıyaslayamayız. Çünkü Türkiye bir üst kategoride. İyi olan kazansın. Umarım Belçika olur'' diye konuştu. Türkiye karşısında kazanmak için çok iyi bir Belçika olması gerektiğini belirten Leekens, kaybettiği takdirde duygularının ne olacağı sorusuna, ''Yarın akşam kaybedersek bu hiçbir sorun çıkarmaz. Türk halkıyla ilişkim iyi. Her zaman Türkiye'ye gidişimde bana karşı sevgi gösterileri oluyor. Yarın akşam iyi olan kazansın'' dedi. (A) Grubu'ndaki mevcut puan durumunun Belçika üzerinde bir baskı yaratıp yaratmadığı sorulan Leekens, sözlerini şöyle tamamladı: ''Belçika hiçbir takımdan çekinmiyor. Öyle bir takım oluşturduk ki, her takımı yenebiliriz. Türkiye'deki maçı Türkiye kazandı. Kırmızı kart oldu. Belçika'nın hak ettiği bir puan, belki de 3 puandı. İlk maç sizin oldu, ikinci maç umarım bizim olur.'' (SEL-SRP)