-"FUTBOLDA BAŞARI VE AB ÜYELİĞİ UZAK DEĞİL" BERLİN (A.A) - 09.10.2010 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Avrupa Birliği uyum sürecinde sportif başarıların çok önemli olduğunu belirterek, ''Yeni UEFA kupaları aldığımız, Şampiyonlar Ligi'nde final oynayabileceğimiz günler uzak değildir ve o günler Türkiye'nin de AB üyeliğinin gerçekleşeceği günlerdir'' dedi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya gezisine eşlik eden Bakan Bağış, bir grup gazeteciyle sohbetinde ''Futbol ve AB'' üzerine değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin, sportif başarıda maalesef diğer Avrupa ülkelerinin gerisinde kaldığını dile getiren Bakan Bağış, Avrupa'da da Türkiye'de de en çok takip edilen spor dalı olduğundan kuşkusuz futbolun ayrı bir önemi bulunduğunu dile getirdi. Bakan Bağış, ne yazık ki diğer branşlarda olduğu gibi Türk futbolu ile Avrupa takımları arasında önemli mesafeler bulunduğuna işaret eden Bakan Bağış, ''Büyük takımlarımız Avrupa'nın 2'inci 3'üncü sınıf takımlarına dahi elenerek Avrupa defterini erkenden kapatıyor. Bize Avrupa defterini kapatmak erkenden yakışmaz. İşte o yüzden futbolda AB standartları diyoruz. Nasıl Türkiye bütün kararlılığıyla Avrupa yolculuğuna devam ediyorsa, futbol takımlarımız da bu yolcululukta bize eşlik etmeli, hatta bizim önümüzden gitmeli'' dedi. Mesut Özil ve Eren Derdiyok gibi futbolcuların sadece Avrupa kulüplerinde değil, tercih ettikleri milli takımlardaki başarılarıyla da bütün dünya tarafından ayakta alkışlandığını anlatan Bakan Bağış, şöyle devam etti: ''Mesut'u bize karşı milli maçta gördük maalesef attığı golü de yaşadık. Bazen duygusal yaklaşıp keşke bu oyuncularımız da Türk milli takımını tercih etselerdi diyoruz tabii. Ama aslında gurbetçilerimizin yaşadıkları toplumla uyumları, bu uyum neticesinde bulundukları ülkelerin başarılı sporcuları arasına girmesi de Türkiye'nin ve Türk vatandaşının bir başarısıdır. Bizim yapmamız gereken bunlara hayıflanmak yerine, yeni Mesut Özil'lerimizi, yeni Arda'ları, yeni Emre'leri, yeni Hakan Şükür'leri yetiştirebileceğimiz bir altyapı sistemini hayata geçirmektir. Bunun için de önümüzde Ajax gibi başarılı bir model var. Avrupa'nın emekliliği gelmiş futbolcularına milyon dolarları verip, Türkiye'yi futbolda Katar gibi tatil yeri olmaktan çıkarmamız lazım. Takımlarımızın her yıl Şampiyonların Ligi'nde, UEFA Ligi'nde yarı finalleri, finalleri yakalamalarını sağlayacak bütüncül bir sistem şart. Türk futbolcusu Avrupa'da vasat kulüplerin sıradan oyuncuları arasında olmaktan öteye geçmeli, tek hedefini Avrupa'da bir kulübe gitmek olarak belirlememeli. Önemli olan hem rakip takımlarda Türk asıllı oyuncuların olması hem de Türk Milli takımının kendi kadrosu ve yapısıyla başarılı olması dünyanın her önemli takımında ve her önemli milli takımında bir Türk adının olmasını isteriz Bu anlamda Türk Milli Takımının başarılı olması için tabandan seferberlik futbolda AB modeli olmalı diyorum. O zaman onbinlerce gencimiz sisteme katılınca böyle gereksiz, Mesut nerede, Hamit nerede, Eren nerede diye tartışmalara gerek kalmayacak. Buna göre futbolda AB modeli olunca 4-5 tane güçlü 11'iniz olur. Artık kendi kalemize gol atmaktan vazgeçmeliyiz. Topu sürekli taca atmak belki size birkaç saniye kazandırır ama maçı kazandırtmaz. Biz yenildik ama ezilmedik psikolojinden kurtulup her maça galibiyet parolasıyla çıkmak zorundayız. Bunun için de yeni bir altyapı devrimine ihtiyaç var. Bu devrimi gerçekleştirmek için Faruk Özak gibi yıllarını futbola harcamış sembol bir isme sahibiz. Maalesef bu devrimi gerçekleştirebilecek diğer bir ismi, Hasan Doğan ağabeyimizi kaybettik. Futbolcusuyla, antrenörüyle, yöneticisiyle, seyircisiyle ben bu devrimi gerçekleştireceğimize inanıyorum. Yeni UEFA kupaları aldığımız, Şampiyonlar Ligi'nde final oynayabileceğimiz günler uzak değildir ve o günler Türkiye'nin de AB üyeliğinin gerçekleşeceği günlerdir.'' Bakan Bağış, ''En başta, Türkiye'nin Avrupa coğrafyasında yer alıp almadığından emin olmayanlara aslında spor organizasyonları en güzel cevabı veriyor. Hangi spor dalına bakarsanız bakın, Türkiye ve Türk takımları mutlaka Avrupa ayağında yer alıyor'' dedi.