-"Frekans tahsislerini yapacağız" KAYSERİ (A.A) - 06.02.2012 - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Prof. Dr. Davut Dursun, sayısal yayın frekans tahsisi yapacaklarını ve bunun için ihale öngörüldüğünü belirterek, ihalenin bitiminden 2 yıl sonra sayısal yayına geçeceklerini söyledi. Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen ''Yayın Hizmetleri Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik'' adlı panelde konuşan RTÜK Başkanı Prof. Dr. Davut Dursun, Yayın Hizmetleri Usül ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Kasım ayında yürürlüğe girdiğini ifade etti. Bu yönetmeliğin önemli değişiklikleri beraberinde getirdiğini dile getiren Dursun, şöyle konuştu: ''6112 sayılı yasa bir ihtiyaçtan doğan yasaydı. 1980'lerden itibaren radyo ve televizyonlarda özel yayıncılık başladı. Bunu 3984 sayılı yasa düzenledi. Mart ayının başına kadar bu yasa yürürlükteydi. Türkiye'de 3984 sayılı yasa çıkmamışken, belli kurullar yokken, yayıncılar fiilen kuralları olamayan yayınlar yapmaya başladılar. Bu da yasanın ortaya çıkmasını sağladı.'' Dünyada, karasal yayın sisteminden sayısal yayın sistemine geçildiğini belirten Davut Dursun, şöyle devam etti: ''Teknolojik gelişmelerin katkısıyla artık yayınlar uydu aracılığıyla yapılıyor. Geleneksel yayıncılık yerine isteğe bağlı yayıncılık doğdu. Bu değişmelere idarecinin de ayak uydurması gerekiyor. Böylelikle uzun uğraşlar sonucu 3984 sayılı yasa değişime uğradı. Bu yasanın getirdiklerinin başında, yeni teknolojik gelişmeler ışığında yeni yayın mecralarına uygun düzenlemeler yapmak amacında. Yasa, Türkiye'nin AB'ye üye olma hedefi doğrultusunda AB'nin müktesabatına uygun bir yasal düzenleme yapma amacını taşıyor. Yasa, sayısal yayına geçmeyi öngörüyor. Bu yayın için frekans tahsisleri yapacağız. Bunun için de ihaleler öngörülüyor. Böylece ihalenin bitiminden 2 yıl sonra sayısal yayına geçeceğiz.'' Yasanın reklam satışlarında yenilikler getirdiğini de belirten Dursun, şunları kaydetti: ''Özellikle yerel yayıncıların reklam sistemine ayak uyduramadıklarını görüyoruz. Eski alışkanlıklarla sistem yaşatılmaya çalışılıyor. Ayak uydurulamadığında birtakım müeyyideler ve yasal süreçler işleniyor. Bir dengenin oluşturulmasında yarar var. Tele-alışveriş yayınlarda ses ve görüntü ayrılmalıdır. Yasa koyucu, yönetmelikte tele-alışverişlerdeki reklamların en az 15 dakika en çok 1 saat olacak diyor. Biz 18 saat ticari alış veriş yapan yayıncılarla karşılaşıyoruz. Bu düzenlemeler belirli sistematik içerisinde yapılmış düzenlemelerdir. Bu sistemi yerleştirmek istiyoruz. Bu konuda bize yardımcı olmanızı rica ediyoruz.'' Panelde, Kayseri Valisi Mevlüt Bilici ile Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Keleştemur ve Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Güleryüz de birer konuşma yaptı.