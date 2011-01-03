-"FİZİKİ ENGEL İNSAN KAÇAKÇILIĞINI ÖNLEMEDE KOLAYLIK SAĞLAR" EDİRNE (A.A) - 03.01.2011 - Edirne Valisi Gökhan Sözer, Yunanistan'ın sınıra tel çekeceği iddiasına ilişkin, ''Fiziki engel, kaçakların geçişlerini engelleme konusunda önemli kolaylık sağlayacaktır'' dedi. Vali Sözer, açıklamada, Edirne'de bir yılda çoğu Filistin ve Somali uyruklu olmak üzere yaklaşık 11 bin kaçağın yakalandığını belirtti. Edirne'de kaçakların Yunanistan'a geçişini engellemek için ciddi önlemeler alınırken, Yunanistan'ın, bu geçişleri engelleyemediğini anlatan Vali Sözer, şunları söyledi: ''Türkiye'nin Yunanistan ile yaklaşık 200 kilometre sınırı var. Bu sınırın 13 kilometresi de Karaağaç mevkisinde olan kara sınırımız. Türk güvenlik güçleri, kaçak göçmenlerin geçişini önlemek amacıyla büyük mücadele veriyor. Polis ve jandarma birlikleri, nehir ve kara sınırında kaçakların geçişini önlemek için büyük çaba gösteriyor ve birçok kaçağı sınırda yakalıyor. Yunanistan, kaçakların geçişini bir türlü engelleyemediği için AB'nin dış sınırlarının korunmasında, ulusal birimler arasındaki işbirliği ve koordinasyonun sağlanması için kurulan Frontex'ten yardım istedi. Yunanistan'ın talebi üzerine kasım ayının başından itibaren Bulgaristan, Almanya, Romanya, Avusturya, Macaristan, Slovakya ve Danimarka'dan toplam 175 güvenlik görevlisi, kaçakların geçişini engellemek için Yunanistan-Türkiye sınırında 24 saat esasına göre çalışmaya başladı.'' Yunanistan'ın, sınırını koruyamadığını vurgulayan Vali Sözer, ''Fiziki engel, kaçakların geçişlerini engelleme konusunda önemli kolaylık sağlayacaktır. Geçişleri önleyemedikleri içinde sınıra tel çekmeyi düşünüyorlar zannediyorum'' dedi. -''TEL ÇEKMEK, ÇÖZÜM DEĞİL''- Kararağaç Mahalle Muhtarı Agah Korkan, Yunanistan'a sınır olduklarını, her gün çok sayıda kaçağın mahallelerinde yakalandığını belirtti. Yunanistan'ın kaçakları engellemek için sınıra tel çekmesinin çözüm olmayacağını savunan Korkan, ''Doğu-Batı Almanya duvarları yıkıldı, millet sınırları kaldırırken, bizler sınırımıza tel çekiyoruz. Bana göre çok yanlış bir uygulama'' dedi. Karaağaç Mahallesi sakinlerinden Tanju Kapanlı da kaçakların sınırı geçmeye çalışırken tarladaki ekinlere büyük zarar verdiğini söyledi.