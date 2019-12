"Filmekimi" 8-14 Ekim tarihleri arasında film severler ile buluşuyor

T24- İstanbul Kültür Sanat Vakfı tarafından LG sponsorluğunda gerçekleştirilen Filmekimi dokuzuncu yılında tüm dünyada önemli festivallerde gösterilen, bol ödüllü filmlere ev sahipliği yapıyor.







Usta yönetmenlerin filmleri ülkemizde vizyona girmeden önce ilk kez Filmekimi'nde gösterilecek. Festival 8 ile 14 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.





İlk kez yapıldığı 2002 yılından beri büyük bir ilgi ile takip edilen fesitival geçen yıl 43.000 kişilik katılım ile izleyici rekoru kırmıştı. Sekiz yıldır Beyoğlu Emek Sineması'nda gerçekleştirilen Filmekimi bu yıl Atlas,Beyoğlu Sinemaları ve Cinebonus Maçka G-mall Sinemasın'nın 2 salonunda izleyiciler ile buluşacak.





31 filmin gösterileceği festivalde akşam 21.30 seanslarında filmlerin galaları yapılacak. İzleyiciler Werner Herzog, Kean Loach, Abbas Kiarostami, Jean-Luc Godard ve Bertrand Tavernier gibi ustaların filmlerini gösterime girmeden önce izleme olanağı bulacak.







Festivali’de Venedik’te Altın Aslan ödülü alan Sofia Coppola’nın ‘Başka Bir Yerde/Somewhere’ filmi, Mayıs ayında Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye’yi kazanan, Taylandlı yönetmen Apichatpong Weerasethakul’un son filmi ‘Amcam Önceki Hayatlarını Hatırlıyor/Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives’ ve Fatih Akın’ın da yönetmenleri arasında yer aldığı ortak bir proje olan ‘New York, I Love You’ da gösterimi yapılacak filmler arasında.

Festival biletleri 2 Ekim tarihinden itibaren Biletix noktalarında ve Atlas Sineması gişesinden satılacak. Hafta içi gündüz seansları 4, hafta içi 19.00 seansları ve hafta sonu tüm seanslar ise tam 12, indirimli 8 TL. 21.30 seanslarındaki ‘Filmekimi Galaları’nın bilet fiyatları ise geçen yıl olduğu gibi 15 TL.





Detaylı program ise şöyle: