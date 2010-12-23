-"FİLENİN SULTANLARI"NA BREZİLYALI ANTRENÖR ANKARA (A.A) - 23.12.2010 - (A) Milli Bayan Voleybol Takımı antrenörlüğüne Marco Aurelio Motta getirildi. Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Mehmet Bedestenlioğlu'dan boşalan Bayan Milli Voleybol Takımı antrenörlüğü için Motta ile anlaşmaya vardı. Özel işleri için ülkesi Brezilya'ya giden Motta, Türkiye'ye döndükten sonra 2011'de Avrupa Şampiyonası'na katılacak Yıldız Bayan Voleybol Milli Takımının hazırlıklarını yönetecek. Tecrübeli antrenör, ayrıca sezonun 2. yarısında TVF Lisesi Voleybol İhtisas Kulübü'nün çalışmalarında da görev alacak. 2004-2007 yılları arasında Eczacıbaşı Bayan Voleybol Takımını da çalıştıran Brezilyalı antrenör, ülkesi Brezilya, Güney Amerika ve Avrupa'da birçok başarıya imza attı. 1991-96 yılları arasında İtalya'dan aldığı teklif üzerine İtalya Bayan Milli Takımlarının başına geçen Motta, bu dönemde, 13 yıllık Avrupa Şampiyonu Rus Genç Bayan Milli Takımı'nı yenerek, üst üste iki kez Genç Bayanlarda Avrupa Şampiyonluğu'nu kazandı. Brezilya Voleybol Federasyonundan aldığı teklif üzerine 1997'de Brezilya'ya dönen Motta, 1997-2000 yılları arasında 30 bin çocuğa ulaşan "Viva Volei Programı"nın yöneticisi oldu. 2001-2003 yılları arasında Brezilya A Bayan Milli Takımı Antrenörlüğü görevini üstlenen tecrübeli antrenör, Santa Ursula Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve Spor Merkezi direktörlüğünü de yapıyor. -MOTTA'NIN KARİYERİ- -2 kez Brezilya Şampiyonluğu (A Takım) -1 kez Yıldızlar Brezilya Şampiyonluğu -1 kez Güney Amerika Kulüpler Şampiyonluğu (A Takım) -1 kez Güney Amerika Şampiyonluğu (Brezilya Milli Takımı) -1 kez Güney Amerika Yıldızlar Şampiyonluğu (Brezilya Milli Takımı) -1 kez Güney Amerika Gençler Şampiyonluğu (Brezilya Milli Takımı) -1987 Brezilya Genç Milli Takımı ile Dünya Şampiyonluğu -1991-95 İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü ve Alt Yapı Direktörü -1997-2000 "Viva Volley Programı" (Brezilya Federasyonu) -2001-2003 Brezilya A Bayan Milli Takımı Baş Antrenörü -2004-2007 Eczacıbaşı Spor Kulübü Antrenörü ve Teknik Direktörü, 2005 Top Teams Kupası Üçüncülüğü -2004-2005 Türkiye Üçüncülüğü -2005-2006 Türkiye Şampiyonluğu -2006-2007 Türkiye Şampiyonluğu